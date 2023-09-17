Сайнс признался, что не испытывал опасений за победу в Сингапуре
По словам пилота Ferrari, по ходу дистанции у него не было сомнений в том, кто именно поднимется после финиша не вершину призового пьедестала
Карлос Сайнс лидировал на протяжении всех 62 кругов гонки 15-го этапа сезона Ф1. И хотя на финише преимущество испанца над Ландо Норрисом составило лишь восемь десятых секунды, он рассказал, что контролировал состояние своих шин Hard, а вместе с ним и развитие событий.
«Честно говоря, я чувствовал, что у меня все под контролем, – рассказал Карлос после второй победы в карьере и первой для Ferrari с прошлого лета. – Постоянно сохранялся резерв по темпу, который позволял поддерживать необходимый отрыв и делать то, что я хочу.
Не стану врать, под прессингом вероятность ошибки всегда повышается, но я ощущал уверенность.
Было чувство, что я хорошо справляюсь, и мы просто должны добраться до финиша. Знаете, это очень приятное ощущение. И сейчас я просто вне себя от счастья».
Карлос Сайнс, Scuderia Ferrari, победитель гонки
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Первым преследователем Сайнса был его партнер по Ferrari Шарль Леклер. После его заминки на пит-лейне вторая позиция досталась Джорджу Расселлу из Mercedes. Однако за 20 кругов за финиша тот поехал за свежими шинами, и вторым оказался Норрис.
В Ferrari не стали проводить своим пилотам вторую смену резины – Леклеру после этого не удалось сдержать дуэт Mercedes.
«Я знал, что второй отрезок будет долгим, – признался Карлос. – Я сдерживал Джорджа: это требовалось, чтобы не оставить ему слишком большого отрыва позади на случай выезда машину безопасности или перехода на шины Medium. И наш план отлично сработал.
Да, в концовке было непросто, но мы специально давали Ландо возможность использовать DRS, чтобы помочь ему – и обеспечить себе победу».
Карлос Сайнс поднялся на подиум Ф1 в 17-й раз, сравнявшись с чемпионами Мира Кейо Росбергом и Альберто Аскари.
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