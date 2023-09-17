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Сайнс признался, что не испытывал опасений за победу в Сингапуре

По словам пилота Ferrari, по ходу дистанции у него не было сомнений в том, кто именно поднимется после финиша не вершину призового пьедестала

Джеймс Ньюболд
Автор:
Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, Джордж Расселл, Mercedes F1 W14

Карлос Сайнс лидировал на протяжении всех 62 кругов гонки 15-го этапа сезона Ф1. И хотя на финише преимущество испанца над Ландо Норрисом составило лишь восемь десятых секунды, он рассказал, что контролировал состояние своих шин Hard, а вместе с ним и развитие событий.  

«Честно говоря, я чувствовал, что у меня все под контролем, – рассказал Карлос после второй победы в карьере и первой для Ferrari с прошлого лета. – Постоянно сохранялся резерв по темпу, который позволял поддерживать необходимый отрыв и делать то, что я хочу. 

Не стану врать, под прессингом вероятность ошибки всегда повышается, но я ощущал уверенность. 

Было чувство, что я хорошо справляюсь, и мы просто должны добраться до финиша. Знаете, это очень приятное ощущение. И сейчас я просто вне себя от счастья». 

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Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Первым преследователем Сайнса был его партнер по Ferrari Шарль Леклер. После его заминки на пит-лейне вторая позиция досталась Джорджу Расселлу из Mercedes. Однако за 20 кругов за финиша тот поехал за свежими шинами, и вторым оказался Норрис.

В Ferrari не стали проводить своим пилотам вторую смену резины – Леклеру после этого не удалось сдержать дуэт Mercedes. 

«Я знал, что второй отрезок будет долгим, – признался Карлос. – Я сдерживал Джорджа: это требовалось, чтобы не оставить ему слишком большого отрыва позади на случай выезда машину безопасности или перехода на шины Medium. И наш план отлично сработал. 

Да, в концовке было непросто, но мы специально давали Ландо возможность использовать DRS, чтобы помочь ему – и обеспечить себе победу».

Карлос Сайнс поднялся на подиум Ф1 в 17-й раз, сравнявшись с чемпионами Мира Кейо Росбергом и Альберто Аскари.

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