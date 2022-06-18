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Формула 1 / Гран При Канады Новость

Сайнс признал ошибку в последнем повороте решающего круга

На Гран При Канады гонщик Ferrari был близок к первому в карьере поулу, но вновь упустил возможность стартовать первым

Александр Кабановский
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Сайнс признал ошибку в последнем повороте решающего круга
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На подсыхающем монреальском асфальте судьба стартовых позиций решалась под клетчатым флагом. Карлос Сайнс отлично начал свой круг и после двух секторов практически не уступал лучшему графику Макса Ферстаппена.

Третий сектор на трассе Жиля Вильнева представляет собой медленную шпильку, длинную прямую и «эску» у въезда в боксы. Именно эта «эска» и перечеркнула надежды Сайнса на поул. Испанец не только уступил Ферстаппену, но и пропустил своего соотечественника Фернандо Алонсо за рулем скромной Alpine. 

«Сегодня я нацеливался попасть в тройку, а машина ехала хорошо, особенно когда было совсем мокро, – сказал Карлос, выбравшись из кокпита. – Когда стало подсыхать, соперникам удалось здорово ускориться, а я прибавил всего пару десятых. 

На решающем круге мой первый сектор вышел рекордным для всех, на втором я чуть уступил Максу, а в последний поворот попробовал войти слишком быстро. Этот подход не сработал и стоил мне пяти потерянных десятых. Что ж, я делал это, рассчитывая побороться за поул, а в итоге остался третьим из-за собственной ошибки. Но в остальном у нас хорошая позиция для гонки.

Думаю, мы сможем побороться с Максом. Интересно также будет посмотреть, что получится у Фернандо – он был быстр весь уик-энд».

Другой пилот Скудерии Шарль леклер после штрафа за замену мотора будет стартовать в гонке лишь 19-м. 

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