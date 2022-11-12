Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / «Разбил шлемом защиту кокпита». Расселл об ошибке в квалификации Следующая / Окон внезапно стал лучшим в субботней тренировке в Сан-Паулу
Формула 1 / Гран При Бразилии Новость

Сайнс признал ошибки, которые стоили ему места в первом ряду

Карлос серьезно атаковал на квалификационном круге, чтобы показать хорошее время – но результат получился прямо противоположным

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Сайнс признал ошибки, которые стоили ему места в первом ряду
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Ferrari стала единственной командой, которая решила разделить тактику своих пилотов в финале квалификации на «Интерлагосе». Если все остальные выпустили своих гонщиков на сликах, то в Скудерии решили оставить Карлосу Сайнсу резину для сухой погоды, а Шарлю Леклеру поставили промежуточные шины. 

Читайте также:

После этого на хороший результат мог рассчитывать только испанец, однако он остался только пятым, отстав от сенсационного поула Кевина Магнуссена без малого на секунду.

«Мы постарались как можно раньше выехать на трассу, – объяснил Карлос. – Но я потерял время позади Шарля, потому и потерял относительно Магнуссена. Ему удалось проехать по более сухой трассе. 

Я старался атаковать изо всех сил – и, похоже, перестарался. Я допустил пару серьезных ошибок, едва не потерял контроль над машиной. Полагаю, это стоило мне возможности стать вторым или третьим».

Он добавил: «В целом мы смогли выжить в непростых условиях, но команде надо пересмотреть некоторые моменты, чтобы в следующий раз добиться большего».

В 2021 году Сайнс закончил спринтерскую гонку в Сан-Паулу на третьей позиции.  

Читайте также:
Поделились
Комментарии
«Разбил шлемом защиту кокпита». Расселл об ошибке в квалификации
Предыдущая новость

«Разбил шлемом защиту кокпита». Расселл об ошибке в квалификации
Следующая новость

Окон внезапно стал лучшим в субботней тренировке в Сан-Паулу

Окон внезапно стал лучшим в субботней тренировке в Сан-Паулу
Джонатан Нобл Больше от
Джонатан Нобл
Сайнс извинился за столкновение с Максом, но назвал свои действия необходимыми Гран При Бразилии
Формула 1

Сайнс извинился за столкновение с Максом, но назвал свои действия необходимыми

Почему Mercedes не догонит Ferrari в 2023 году? Бинотто объяснил
Формула 1

Почему Mercedes не догонит Ferrari в 2023 году? Бинотто объяснил

Вольф и Хэмилтон назначили срок переговоров о новом контракте
Формула 1

Вольф и Хэмилтон назначили срок переговоров о новом контракте

Карлос Сайнс Больше от
Карлос Сайнс
Стартовая решетка Гран При Бразилии Гран При Бразилии
Формула 1

Стартовая решетка Гран При Бразилии

Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта в Бразилии Гран При Бразилии
Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта в Бразилии

Стартовая решетка спринта Ф1 в Сан-Паулу Гран При Бразилии
Формула 1

Стартовая решетка спринта Ф1 в Сан-Паулу

Ferrari Больше от
Ferrari
Хилл увидел вину Леклера в истории с промежуточными шинами Гран При Бразилии
Формула 1

Хилл увидел вину Леклера в истории с промежуточными шинами

Почему Леклеру поставили промежуточные шины? Ferrari ответила Гран При Бразилии
Формула 1

Почему Леклеру поставили промежуточные шины? Ferrari ответила

Гран При Бразилии: дуэли в квалификациях Гран При Бразилии
Формула 1

Гран При Бразилии: дуэли в квалификациях

Самое важное:

Toyota выиграла финал WEC в Бахрейне и завоевала титул
WEC WEC

Toyota выиграла финал WEC в Бахрейне и завоевала титул

Брендон Хартли, Рио Хиракава и Себастьен Буэми переиграли соперников из Alpine всего на пять очков

Сезон WRC завершился дублем Hyundai в Японии
WRC WRC

Сезон WRC завершился дублем Hyundai в Японии

Корейский производитель огорчил Toyota в ее домашней гонке. Победителем гонки стал Тьерри Невилль

Почему Макс провел спринт на шинах Medium? Хорнер ответил
Формула 1 Формула 1

Почему Макс провел спринт на шинах Medium? Хорнер ответил

Глава Red Bull Racing озвучил причины выбора более жесткого состава для своего пилота

Судьи Ф1 закончили разбор спринта. Наказали только Алонсо
Формула 1 Формула 1

Судьи Ф1 закончили разбор спринта. Наказали только Алонсо

В общей сложности после субботней гонки вопросы возникли к шести гонщикам. Но реальный штраф получил лишь тот, кто и так пострадал едва ли не больше всех

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.