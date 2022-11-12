Сайнс признал ошибки, которые стоили ему места в первом ряду

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Ferrari стала единственной командой, которая решила разделить тактику своих пилотов в финале квалификации на «Интерлагосе». Если все остальные выпустили своих гонщиков на сликах, то в Скудерии решили оставить Карлосу Сайнсу резину для сухой погоды, а Шарлю Леклеру поставили промежуточные шины.

После этого на хороший результат мог рассчитывать только испанец, однако он остался только пятым, отстав от сенсационного поула Кевина Магнуссена без малого на секунду.

«Мы постарались как можно раньше выехать на трассу, – объяснил Карлос. – Но я потерял время позади Шарля, потому и потерял относительно Магнуссена. Ему удалось проехать по более сухой трассе.

Я старался атаковать изо всех сил – и, похоже, перестарался. Я допустил пару серьезных ошибок, едва не потерял контроль над машиной. Полагаю, это стоило мне возможности стать вторым или третьим».

Он добавил: «В целом мы смогли выжить в непростых условиях, но команде надо пересмотреть некоторые моменты, чтобы в следующий раз добиться большего».

В 2021 году Сайнс закончил спринтерскую гонку в Сан-Паулу на третьей позиции.