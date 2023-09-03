Сайнс признал, что лишь осложнил себе гонку жесткой защитой от Макса
Карлос изо всех сил сдерживал соперника на первых кругах, но в итоге все равно не удержал лидерства, да еще и раньше времени израсходовал ресурс своих шин
В Монце Карлос Сайнс впервые в нынешнем сезоне стартовал с поула и смог удержаться впереди на старте гонки. Однако почти сразу на пилота Ferrari стал наседать лидер сезона Макс Ферстаппен.
Испанец жестко оборонялся до 15-го круга, когда заблокировал колеса на торможении перед первым поворотом и все же вынужден был уступить сопернику.
После финиша на третьем месте Карлос признал, что при логическом размышлении ему не стоило так упираться в борьбе с Максом, так как этим он значительно осложнил себе остаток гонки.
"Очень сложно, - признался он в интервью Нико Росбергу, выбравшись из кокпита. - Сложнее, чем сегодня, просто быть не может. Всю гонку мне пришлось ехать на абсолютном пределе, чтобы сдержать Red Bull (на втором отрезке дистанции Карлос уступил в борьбе и Серхио Пересу - прим.ред.).
Из-за того, что я стремился не пропустить их, этого задние шины стали быстро расходоваться. В итоге мне пришлось за это расплачиваться. Но правда, я сделал все, что только можно, стремясь удержать позицию".
Говоря о гонке, которая принесла ему первый подиум в сезоне, Сайнс добавил: "Нам надо продолжать работу как над машиной, так и над пониманием резины. Сегодня было очевидно, что у нас она изнашивается чуть быстрее, и в том числе из-за этого нам не хватает темпа.
Но мы все равно сумели сделать большой шаг вперед в сравнении с Зандфортом [где Карлос финишировал пятым, пропустив на трассе соперников из Aston Martin и Alpine]. В этот раз мы стали лучшими из остальных, и с учетом обстоятельств это хороший результат".
В концовке гонки Карлос выиграл напряженную битву с Шарлем Леклером, промчавшись под клетчатый флаг на 0,18 секунды раньше.
"Это был жесткий поединок, - сказал испанец. - Но с Шарлем всегда очень здорово сражаться, когда есть такая возможность. И сегодняшний день не стал исключением".
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