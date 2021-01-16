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Формула 1 / Новость

Сайнс приступил к работе на базе Ferrari

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Сайнс приступил к работе на базе Ferrari
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Скудерия опубликовала короткое видео, в котором ее новый гонщик делится впечатлениями от первого полноценного дня в Маранелло

В пятницу Карлос Сайнс по-настоящему включился в подготовку Ferrari к новому сезону Формулы 1. До обеда испанец принял участие в нескольких обстоятельных брифингах, а во второй половине дня получил возможность впервые опробовать симулятор команды. 

Вот что сам гонщик рассказал в видеоинтервью: «Всем привет из Маранелло. Я наконец-то здесь, мы начали полноценную работу с инженерами и другими сотрудниками. Меня ждали знакомства со многими людьми, оказалось непросто сразу выучить так много новых имен. Но в итоге я, конечно же, сделаю это. 

Мы провели, кажется, шесть с половиной часов на брифингах – было очень приятно увидеть, что подготовка к новому сезону идет полным ходом. Также сегодня я впервые опробовал симулятор – и начал делиться своей обратной связью. Работа началась всерьез.

Спасибо всем за поддержку, мы продолжим активную подгоговку. До скорой встречи». 

Пока Сансу приходится в одиночку выполнять весь объем работы, так как Шарль Леклер из-за положительной пробы на коронавирус как минимум в течение десяти дней не сможет присоединиться к напарнику на безе Скудерии.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Карлос Сайнс
Команды Ferrari
Автор Маттео Нуньес

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