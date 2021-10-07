Сайнс приготовился рисковать на Гран При Турции

Карлос Сайнс будет стартовать последним на Гран При Турции, так как получит на этапе уже четвертую за сезон силовую установку. Сам Карлос не видит в этом наказании большой проблемы, так как готов рисковать в гонке и прорываться.

«Ощущения не такие уж и плохие, – сказал Сайнс. – Я еду с новым мотором, который, надеюсь, немного повысит мою скорость. Так что я не могу быть разочарован.

Понятно, я заплачу за это стартом с последнего места, но у меня хороший послужной список стартов оттуда и прорывов. Так что я буду сосредоточен на подготовке к гонке, постараюсь настроить машину под разные типы шин и езде с полным баком. Мне нечего терять и я нахожу это захватывающим. При старте с последнего места худшим результатом может быть только вообще не финишировать, так что можно рисковать сильнее».

На Гран При России с последнего ряда с новым мотором стартовал напарник Сайнса Шарль Леклер. Незадолго до финиша он претендовал на место в первой пятерке, но из-за не проведенного вовремя пит-стопа после начала дождя финишировал 15-м.