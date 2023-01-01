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Формула 1 Новость

Сайнс приехал к отцу на «Дакар», чтобы вместе встретить новый год

Пилот Ferrari прилетел в Саудовскую Аравию, где Карлос-старший в эти дни выступает в гонке

Марио Галан
Автор:
, Редактор (Испания)
Сайнс приехал к отцу на «Дакар», чтобы вместе встретить новый год
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45-й «Дакар» стартовал уже 31 декабря, не дав участникам возможность как следует отметить наступление нового 2023 года. На утро первого январского дня был запланирован старт 367-километрового гоночного этапа, потому гонщикам и командам было не до застолий. 

Но даже в таких условиях в лагере Си-Кэмп на берегу Красного моря не могли не отпраздновать Новый год. Понятно, что традиционная семейная атмосфера уступила место рабочей, однако некоторым все же удалось оказаться рядом с родными. 

В гости к 60-летнему Карлосу Сайнсу, который в этот раз выступает за команду Audi, прилетел из Мадрида его сын, пилот Формулы 1.

Карлос Сайнс на бивуаке «Дакара»

Карлос Сайнс на бивуаке «Дакара»

Говоря о том, как в условиях гонки можно будет организовать мини-застолье, Карлос-старший отметил: «Год назад мы отмечали праздник в гостинице, так как до старта оставалось еще несколько дней. Сейчас все проще, мы на бивуаке.

Надо сохранить трезвость мыслей и рано отправиться спать. В этот раз никакой вечеринки не будет. Мы просто дождемся полуночи, съедим виноградинки (по испанской традицииприм.ред.) и отправимся отдыхать. Не думаю, что в этот раз будет что-то еще. Я, во всяком случае, ничего не планирую».

Сайнс показал на субботнем прологе шестой результат. 1 января его экипаж отправился на дистанцию в 10:12 утра по местному времени.

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