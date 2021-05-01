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Формула 1 / Гран При Португалии Новости

Сайнс прибавил, когда остальные не смогли. За счет чего?

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Карлос провел лучшую квалификацию за Ferrari

Сайнс прибавил, когда остальные не смогли. За счет чего?

Карлос Сайнс стал пятым в квалификации Гран При Португалии, впервые в сезоне опередив в субботу своего партнера по Ferrari Шарля Леклера. Испанец также стал единственным, кто вторую попытку в третьем сегменте проехал быстрее первой.

Сам Сайнс объяснил это исправлением собственной ошибки:

«Особо радует, что я дважды смог проехать очень быстрый круг в очень сложных условиях. Прохождение последнего сектора давалось непросто – вы просто представить не можете, насколько непредсказуемо вели себя машины и насколько трудно было держать их под контролем. Так что, сегодня я имею основания быть довольным собой.

В последнем сегменте трасса была на три десятых медленнее, чем в первых двух – и я проехал свои лучшие круги как раз на три десятых медленнее. В первой попытке я допустил небольшую ошибку в последнем повороте, поэтому во второй отыграл у себя пять сотых».

Гонщик Ferrari заверил, что в гонке будет привычно агрессивен: «Должен сказать, что консервативен на первом круге я был только в Бахрейне, потому что очень хотел проехать всю ту гонку до конца. Тогда я не знал, как машина будет вести себя в потоке воздуха за десятью другими болидами, а потому пытался газовать полегче. Но во всех остальных случаях я атакую по полной. И допускаю свои ошибки, как в Q2 в Имоле и Q3 в Бахрейне. Но важно то, что без ошибок в гонке мой темп очень близок к желаемому».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Португалии
Пилоты Карлос Сайнс
Команды Ferrari
Автор Иван Матушкин

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