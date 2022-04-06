Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Феттель о возвращении в Ф1: Словно на урок опоздал Следующая / Хилл объяснил, как Льюис сможет выиграть титул в 2022-м
Формула 1 / Гран При Австралии Новости

Сайнс: Прежде, чем думать о титуле, надо хотя бы выиграть гонку

Испанец рассказал, что считает главным в своем втором сезоне за Ferrari

Автор:
, Редактор (Испания)
Сайнс: Прежде, чем думать о титуле, надо хотя бы выиграть гонку
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Карлос Сайнс пришел в Маранелло перед стартом прошлого сезона с очевидной целью – открыть в составе знаменитой команды счет победам в Гран При. В первом же чемпионате он четырежды поднялся на подиум и опередил по очкам своего напарника Шарля Леклера, однако в 2022-м ситуация изменилась. 

Сама Скудерия явно сделала шаг вперед и захватила лидерство в общем зачете. Но вот Сайнс при этом пока не в силах угнаться за Леклером – испанец уступил напарнику в обеих прошедших квалификациях и обеих гонках. 

Говоря о том, какими он видит свои цели в этом сезоне, 27-летний испанец отметил: «Я бы хотел выиграть, а все остальное не столь важно. Я по-прежнему иду к своей главной мечте в Формуле 1, победе в гонке – ну а там можно будет думать и о титуле. 

Но прежде, чем задумываться о чемпионстве, надо выиграть гонку. После этого можно будет разбираться со всем остальным. 

Я не могу гарантировать, что победа обязательно придет [в этом сезоне], но эта мысль у меня в голове каждое утро, когда я просыпаюсь, и каждый вечер – перед тем, как уснуть. И я очень этого хочу». 

Он добавил: «Я уже очень давно жду первой победы. Чтобы нацеливаться на борьбу за титул, нужно выступать стабильно, регулярно подниматься на подиум. В последнее время я доказал, что мне это по силам. Всякий раз, когда появлялась возможность получить призовой кубок, я использовал ее. 

Шанс на победу был у меня всего раз или два, и я почти добился ее. Потому есть уверенность, что на подходящей машине мне такое по силам». 

Сайнс в общей сложности восемь раз поднимался на подиум Ф1, в том числе трижды заканчивал гонку вторым. Ближе всего в победе испанец был в Монце в 2020 году, когда выступал за McLaren. Но в той гонке более удачливым оказался Пьер Гасли из AlphaTauri.

В этом сезоне Карлос завоевал второе место в Бахрейне и третье в Джидде, но всякий раз заметно уступая Леклеру.

Читайте также:
Поделились
Феттель о возвращении в Ф1: Словно на урок опоздал
Предыдущая новость

Феттель о возвращении в Ф1: Словно на урок опоздал
Следующая новость

Хилл объяснил, как Льюис сможет выиграть титул в 2022-м

Хилл объяснил, как Льюис сможет выиграть титул в 2022-м
Карлос Сайнс Больше от
Карлос Сайнс
Марко: Сайнс в Ferrari стал вторым номером
Формула 1

Марко: Сайнс в Ferrari стал вторым номером

Ferrari недовольна FIA: Стюарды слишком долго принимали решение Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Ferrari недовольна FIA: Стюарды слишком долго принимали решение

Гонщики избежали штрафов за скорость под желтыми флагами Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Гонщики избежали штрафов за скорость под желтыми флагами

Ferrari Больше от
Ferrari
Пилоты Ferrari нашли оправдание вероятному поражению в Австралии Гран При Австралии
Формула 1

Пилоты Ferrari нашли оправдание вероятному поражению в Австралии

К Ferrari вернулся ее главный спонсор Гран При Австралии
Формула 1

К Ferrari вернулся ее главный спонсор

Слухи: Ferrari еще не включала мотор на полную мощность
Формула 1

Слухи: Ferrari еще не включала мотор на полную мощность

Самое важное:

Хорнер: Сотрудничество с Porsche? Легко!
Формула 1 Формула 1

Хорнер: Сотрудничество с Porsche? Легко!

Ferrari доминировала в FP1 в Австралии, у Феттеля сгорел мотор
Формула 1 Формула 1

Ferrari доминировала в FP1 в Австралии, у Феттеля сгорел мотор

VW одобрил программу Audi в Формуле 1. Но без McLaren
Формула 1 Формула 1

VW одобрил программу Audi в Формуле 1. Но без McLaren

Американцы, китайцы и швейцарцы. Как в Ф1 сорвалась сделка года
Формула 1 Формула 1

Американцы, китайцы и швейцарцы. Как в Ф1 сорвалась сделка года

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.