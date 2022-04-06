Сайнс: Прежде, чем думать о титуле, надо хотя бы выиграть гонку

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Карлос Сайнс пришел в Маранелло перед стартом прошлого сезона с очевидной целью – открыть в составе знаменитой команды счет победам в Гран При. В первом же чемпионате он четырежды поднялся на подиум и опередил по очкам своего напарника Шарля Леклера, однако в 2022-м ситуация изменилась.

Сама Скудерия явно сделала шаг вперед и захватила лидерство в общем зачете. Но вот Сайнс при этом пока не в силах угнаться за Леклером – испанец уступил напарнику в обеих прошедших квалификациях и обеих гонках.

Говоря о том, какими он видит свои цели в этом сезоне, 27-летний испанец отметил: «Я бы хотел выиграть, а все остальное не столь важно. Я по-прежнему иду к своей главной мечте в Формуле 1, победе в гонке – ну а там можно будет думать и о титуле.

Но прежде, чем задумываться о чемпионстве, надо выиграть гонку. После этого можно будет разбираться со всем остальным.

Я не могу гарантировать, что победа обязательно придет [в этом сезоне], но эта мысль у меня в голове каждое утро, когда я просыпаюсь, и каждый вечер – перед тем, как уснуть. И я очень этого хочу».

Он добавил: «Я уже очень давно жду первой победы. Чтобы нацеливаться на борьбу за титул, нужно выступать стабильно, регулярно подниматься на подиум. В последнее время я доказал, что мне это по силам. Всякий раз, когда появлялась возможность получить призовой кубок, я использовал ее.

Шанс на победу был у меня всего раз или два, и я почти добился ее. Потому есть уверенность, что на подходящей машине мне такое по силам».

Сайнс в общей сложности восемь раз поднимался на подиум Ф1, в том числе трижды заканчивал гонку вторым. Ближе всего в победе испанец был в Монце в 2020 году, когда выступал за McLaren. Но в той гонке более удачливым оказался Пьер Гасли из AlphaTauri.

В этом сезоне Карлос завоевал второе место в Бахрейне и третье в Джидде, но всякий раз заметно уступая Леклеру.