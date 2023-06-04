Сайнс предсказал дубль Red Bull в Барселоне

Карлос Сайнс провел на домашней трассе в Барселоне лучшую квалификацию в сезоне и впервые с прошлой осени будет стартовать с первого ряда. И хотя впереди него на решетке будет только главный фаворит, Макс Ферстаппен из Red Bull, испанец предсказал воскресный прорыв другого пилота команды Серхио Переса на второе место.

Перес неважно выступил в субботу, вылетел в гравий по ходу второго сегмента и остался 11-м – но это, по мнению Сайнса, не поможет ему самому и другим соперникам Red Bull в гонке.

Однако силу машины RB19 недвусмысленно показывает преимущество Макса – почти полсекунды от Сайнса, и это при том, что Ферстаппен даже не стал завершать финальную попытку, по ходу которой ехал еще быстрее.

На вопрос по ходу субботней медиа-сессии, реально ли будет удержать второе место в гонке, Карлос честно признал: «Это будет сложно. Чеко станет прорываться со своей 11-й позиции.

Мы еще не обсуждали этот вопрос с инженерами, но полагаю, они сразу скажут мне, что расчеты показывают финиш [обоих пилотов] Red Bull впереди нас».

Он добавил: «Думаю, главным для нас станет сражение с Ландо [Норрисом, который стартует третьим] и Mercedes. А еще с Aston. Не знаю точно, что случилось с ними в квалификации, но обычно в гонках они очень быстры.

Потому, думаю, просто попасть в воскресенье на подиум будет очень непросто. Да, у нас хорошая стартовая позиция, но впереди еще ждет серьезное сражение».

Говоря о том, готов ли он атаковать Ферстаппена в первом повороте – на «Каталунье» такое возможно благодаря использованию слип-стрима – Карлос отметил: «О одной стороны, я был бы даже не против, если бы Льюис [Хэмилтон] или Ландо обогнали меня в квалификации. Стартовать здесь с чистой половины трассы [где расположены нечетные позиции] лучше.

В то же время, важно использовать слип-стрим – если повезет, в нем можно отлично разогнаться к первому повороту. Так что не знаю. Буду биться за подиум, а если Макс устроит что-нибудь странное, то и за победу».