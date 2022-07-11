Сайнс пожурил австрийских судей за медлительность

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Карлос Сайнс должен был финишировать в Шпильберге вторым, но в итоге завершил гонку досрочно у обугленной машины. Его сход на 57-м круге получился ярким – за алой машиной потянулась стройка дыма, а после остановки на обочине через прорези в капоте двигателя показались языки пламени.

По словам самого Сайнса, он остался не в восторге от оперативности судей, которые пришли ему на помощь.

«Ситуация была непростой, – цитирует испанца ESPN. – Я увидел в зеркалах, что машина горит. Я остановился и постарался как можно быстрее покинуть кокпит, но не хотел оставлять машину совсем без контроля, так как она покатилась бы назад.

Я кричал, чтобы судьи подошли и помогли мне, чтобы они подложили что-нибудь под колесо и остановили машину. Но все двигались крайне медленно, огонь набирал силу, потому мне пришлось отойти в сторону».

Он добавил: «С этим определенно надо разобраться и понять, как ускорить помощь, так как ситуация была тревожной».

Для Сайнса сход в Шпильберге стал четвертым в сезоне – ранее он улетел с трассы в Мельбурне и попал в аварию в Имоле, а в Баку не добрался до финиша из-за отказа гидравлики. В общем зачете пилот Ferrari занимает четвертое место, уступая своему напарнику Шарлю Леклеру 37 очков.