Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
02 июл.
-
05 июл.
Гонка через
20 Часов
:
42 Минут
:
34 Секунд
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Штирии
09 июл.
-
12 июл.
Первая тренировка через
5 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Первая тренировка через
12 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
ГП Великобритании
Билеты
31 июл.
-
02 авг.
Первая тренировка через
26 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Emirates Гран При по случаю 70-летия Формулы 1
06 авг.
-
09 авг.
Первая тренировка через
33 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Первая тренировка через
54 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Первая тренировка через
61 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Первая тренировка через
82 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Первая тренировка через
110 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Первая тренировка через
118 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Первая тренировка через
131 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Первая тренировка через
145 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Гран При Австрии / Новость

Сайнс пожаловался на проблемы с балансом болида

Поделились
Комментарии
Сайнс пожаловался на проблемы с балансом болида
Автор:
, Главный редактор
4 июл. 2020 г., 15:25

Испанский гонщик не чувствует необходимой уверенности в своей машине – особенно при прохождении быстрых поворотов

Карлос Сайнс остался недоволен результатами квалификации Гран При Австрии. В то время как его напарник Ландо Норрис показал четвертый результат испанец остался восьмым, проиграв своему партнеру больше трех десятых секунды.

Читайте также:

По окончании заездов Сайнс рассказал прессе, что заметное отставание от товарища по команде не стало для испанца сюрпризом. На протяжении прошедших двух дней гонщику не удалось настроить McLaren MCL35 так, чтобы быть достаточно уверенным в своей машине и выжать из нее максимум возможного.

«На протяжении всего уик-энда я никак не могу добиться от машины хорошего баланса, – пожаловался Сайнс в интервью телеканалу Movistar. – Особенно непросто мне в быстрых поворотах, которых на этой трассе достаточно много. Я не могу в полной мере доверять машине – и это неприятно. С другой стороны, я прошел в третий сегмент, а там показал восмое время на не самых свежих шинах. Значит, все не так плохо».

Хорошей новостью для испанского пилота стало наличие у болида McLaren потенциала для сражения за места в первой тройке: «Команда в целом провела удачный день. Чрезвычайно приятно видеть, что у нас есть возможности сражаться с командами, которые в прошлом году обгоняли нас легко и непринужденно.

Должен сказать, субботние результаты лично для меня стали большим облегчением. В пятницу многие команды выглядели серьезной угрозой для нас: Racing Point, AlphaTauri, Renault – все казались невероятно сильными. И вдруг мы включаемся в борьбу и оказываемся быстрее всех. Это очень приятный сюрприз.

Конечно, одна гонка – это еще не весь сезон. И, в частности, на трассах, где прижимная сила играет более важную роль, все может измениться. Но пока просто приятно увидеть название своей машины на одной из первых строчек протокола».

Читайте также:

Следующая новость
Гонщики Mercedes сами удивились, как сильно они опередили конкурентов. А Хэмилтон тут же придумал объяснение

Предыдущая новость

Гонщики Mercedes сами удивились, как сильно они опередили конкурентов. А Хэмилтон тут же придумал объяснение

Следующая новость

Перес расстроился из-за отсутствия слипстрима в финале квалификации

Перес расстроился из-за отсутствия слипстрима в финале квалификации

trending Сегодня

Гонщики Mercedes сами удивились, как сильно они опередили конкурентов. А Хэмилтон тут же придумал объяснение
Формула 1 / Формула 1

Гонщики Mercedes сами удивились, как сильно они опередили конкурентов. А Хэмилтон тут же придумал объяснение

Шварцман поднялся на подиум в дебютной гонке Формулы 2
Формула 2 / Формула 2
19мин

Шварцман поднялся на подиум в дебютной гонке Формулы 2

Боттас выиграл первую квалификацию 2020 года, Феттель не попал в десятку
Формула 1 / Формула 1

Боттас выиграл первую квалификацию 2020 года, Феттель не попал в десятку

«Мы точно не десятые по скорости». Риккардо рассказал, как проиграл квалификацию
Формула 1 / Формула 1
14мин

«Мы точно не десятые по скорости». Риккардо рассказал, как проиграл квалификацию

Квят: Машина могла быть быстрее, а я – аккуратнее
Формула 1 / Формула 1
40мин

Квят: Машина могла быть быстрее, а я – аккуратнее

Онлайн. Первая гонка Формулы 2 в Австрии
Формула 2 / Формула 2

Онлайн. Первая гонка Формулы 2 в Австрии

Квят: Формула 1 выбрала неправильный путь при создании новых трасс
Формула 1 / Формула 1

Квят: Формула 1 выбрала неправильный путь при создании новых трасс

«Странные оправдания». Баттон раскритиковал Ferrari за увольнение Феттеля
Формула 1 / Формула 1

«Странные оправдания». Баттон раскритиковал Ferrari за увольнение Феттеля

Самое важное:

«Мы точно не десятые по скорости». Риккардо рассказал, как проиграл квалификацию
Формула 1 / Формула 1
14мин

«Мы точно не десятые по скорости». Риккардо рассказал, как проиграл квалификацию

Квят: Машина могла быть быстрее, а я – аккуратнее
Формула 1 / Формула 1
40мин

Квят: Машина могла быть быстрее, а я – аккуратнее

Перес расстроился из-за отсутствия слипстрима в финале квалификации
Формула 1 / Формула 1
56мин

Перес расстроился из-за отсутствия слипстрима в финале квалификации

Сайнс пожаловался на проблемы с балансом болида
Формула 1 / Формула 1

Сайнс пожаловался на проблемы с балансом болида

Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австрии
Сессия Квалификация
Местонахождение Red Bull Ринг
Пилоты Карлос Сайнс В Магазин
Команды McLaren В Магазин
Автор Кирилл Качнов

Самое читаемое

1
Формула 1

Гонщики Mercedes сами удивились, как сильно они опередили конкурентов. А Хэмилтон тут же придумал объяснение

2
Формула 2

Шварцман поднялся на подиум в дебютной гонке Формулы 2

19мин
3
Формула 1

Боттас выиграл первую квалификацию 2020 года, Феттель не попал в десятку

4
Формула 1

«Мы точно не десятые по скорости». Риккардо рассказал, как проиграл квалификацию

14мин
5
Формула 1

Квят: Машина могла быть быстрее, а я – аккуратнее

40мин

Последние видео

Безумный финиш Гран При Сан-Марино 1985 года 03:26
Формула 1

Безумный финиш Гран При Сан-Марино 1985 года

«Почти овал» в Бахрейне от первого лица. 57 секунд чистой скорости 01:01
Формула 1

«Почти овал» в Бахрейне от первого лица. 57 секунд чистой скорости

«Свидание» Клода Лелюша. Фильм 2020 года 05:59
Формула 1

«Свидание» Клода Лелюша. Фильм 2020 года

Как снимали фильм «Свидание» с Леклером 05:20
Формула 1

Как снимали фильм «Свидание» с Леклером

Трасса Формулы 1 в Ханое: видео 02:09
Формула 1

Трасса Формулы 1 в Ханое: видео

Самое важное:

«Мы точно не десятые по скорости». Риккардо рассказал, как проиграл квалификацию
Формула 1

«Мы точно не десятые по скорости». Риккардо рассказал, как проиграл квалификацию

Квят: Машина могла быть быстрее, а я – аккуратнее
Формула 1

Квят: Машина могла быть быстрее, а я – аккуратнее

Перес расстроился из-за отсутствия слипстрима в финале квалификации
Формула 1

Перес расстроился из-за отсутствия слипстрима в финале квалификации

Сайнс пожаловался на проблемы с балансом болида
Формула 1

Сайнс пожаловался на проблемы с балансом болида

Гонщики Mercedes сами удивились, как сильно они опередили конкурентов. А Хэмилтон тут же придумал объяснение
Формула 1

Гонщики Mercedes сами удивились, как сильно они опередили конкурентов. А Хэмилтон тут же придумал объяснение

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.