Сайнс пожаловался на проблемы с балансом болида

Карлос Сайнс остался недоволен результатами квалификации Гран При Австрии. В то время как его напарник Ландо Норрис показал четвертый результат испанец остался восьмым, проиграв своему партнеру больше трех десятых секунды.

По окончании заездов Сайнс рассказал прессе, что заметное отставание от товарища по команде не стало для испанца сюрпризом. На протяжении прошедших двух дней гонщику не удалось настроить McLaren MCL35 так, чтобы быть достаточно уверенным в своей машине и выжать из нее максимум возможного.

«На протяжении всего уик-энда я никак не могу добиться от машины хорошего баланса, – пожаловался Сайнс в интервью телеканалу Movistar. – Особенно непросто мне в быстрых поворотах, которых на этой трассе достаточно много. Я не могу в полной мере доверять машине – и это неприятно. С другой стороны, я прошел в третий сегмент, а там показал восмое время на не самых свежих шинах. Значит, все не так плохо».

Хорошей новостью для испанского пилота стало наличие у болида McLaren потенциала для сражения за места в первой тройке: «Команда в целом провела удачный день. Чрезвычайно приятно видеть, что у нас есть возможности сражаться с командами, которые в прошлом году обгоняли нас легко и непринужденно.

Должен сказать, субботние результаты лично для меня стали большим облегчением. В пятницу многие команды выглядели серьезной угрозой для нас: Racing Point, AlphaTauri, Renault – все казались невероятно сильными. И вдруг мы включаемся в борьбу и оказываемся быстрее всех. Это очень приятный сюрприз.

Конечно, одна гонка – это еще не весь сезон. И, в частности, на трассах, где прижимная сила играет более важную роль, все может измениться. Но пока просто приятно увидеть название своей машины на одной из первых строчек протокола».