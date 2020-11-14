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Формула 1 / Гран При Турции / Новость

Сайнс потерял три позиции на решетке за блокировку Переса

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Сайнс потерял три позиции на решетке за блокировку Переса
Автор:
, Ответственный редактор

Судьи FIA признали гонщика McLaren виновным в создании помехи – теперь вместо 13-го ему придется начинать гонку с 16-го места

Во втором сегменте субботней сессии в Стамбуле Карлос Сайнс помешал Серхио Пересу на быстром круге. Это заставило мексиканца из Racing Point прервать попытку, и хотя он все равно смог пройти дальше и в итоге обеспечил себе лучшую в карьере третью позицию на стартовой решетке, а Сайнс остался только 13-м, судьи Ф1 все-таки разобрали этот эпизод. 

В итоге Карлоса признали виновным в нарушении Статьи 31.5 Спортивного регламента и за блокировку соперника наказали перестановкой на три позиции по решетке. Теперь ему предстоит начинать борьбу в воскресенье 16-м. 

«Даже учитывая чрезвычайные условия на трассе, которые, несомненно. повлияли на ситуацию, команда однозначно предупредила пилота машины №55 [Сайнса], что позади него машина №11 [Переса]», – подчеркивается в документе FIA.  

Это значит, что вверх на одну строчку смогли подняться Шарль Леклер, Пьер Гасли и Кевин Магнуссен. 

Кроме того, Сайнс получил один штрафной балл в лицензию, он стал для гонщика первым за 12 месяцев. Если пилот Ф1 получает за такой срок 12 баллов, то не имеет права стартовать в ближайшем Гран При.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Турции
Сессия Квалификация
Пилоты Карлос Сайнс
Команды McLaren
Автор Александр Кабановский

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