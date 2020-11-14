Сайнс потерял три позиции на решетке за блокировку Переса
Судьи FIA признали гонщика McLaren виновным в создании помехи – теперь вместо 13-го ему придется начинать гонку с 16-го места
Во втором сегменте субботней сессии в Стамбуле Карлос Сайнс помешал Серхио Пересу на быстром круге. Это заставило мексиканца из Racing Point прервать попытку, и хотя он все равно смог пройти дальше и в итоге обеспечил себе лучшую в карьере третью позицию на стартовой решетке, а Сайнс остался только 13-м, судьи Ф1 все-таки разобрали этот эпизод.
В итоге Карлоса признали виновным в нарушении Статьи 31.5 Спортивного регламента и за блокировку соперника наказали перестановкой на три позиции по решетке. Теперь ему предстоит начинать борьбу в воскресенье 16-м.
«Даже учитывая чрезвычайные условия на трассе, которые, несомненно. повлияли на ситуацию, команда однозначно предупредила пилота машины №55 [Сайнса], что позади него машина №11 [Переса]», – подчеркивается в документе FIA.
Это значит, что вверх на одну строчку смогли подняться Шарль Леклер, Пьер Гасли и Кевин Магнуссен.
Кроме того, Сайнс получил один штрафной балл в лицензию, он стал для гонщика первым за 12 месяцев. Если пилот Ф1 получает за такой срок 12 баллов, то не имеет права стартовать в ближайшем Гран При.
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|Формула 1
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|Гран При Турции
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|Квалификация
|Пилоты
|Карлос Сайнс
|Команды
|McLaren
|Автор
|Александр Кабановский