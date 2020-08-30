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Формула 1 / Гран При Бельгии / Новость

Сайнс потерял доверие к своему мотору

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Сайнс потерял доверие к своему мотору
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Пилот McLaren связал поломку выхлопной системы с проблемами с силовой установкой

Карлос Сайнс не смог принять участие в гонке Формулы 1 в Спа. Он выехал на трассу для того, чтобы занять место на старте, но тут же вернулся в боксы с жалобой на поломку выхлопной системы.

Позже команда сообщила, что проблема была не в выхлопе, а в силовой установке, которую Сайн получил только перед квалификацией на предыдущем этапе в Барселоне. Сам испанец подтвердил эту версию, отметив, что не думает, что этот мотор прослужит долго.

«Я ехал к стартовой решетке, когда почувствовал ужасный запах Посмотрел в зеркало и увидел позади себя клубы выхлопных газов, – сказал Сайнс в эфире Movistar. – Да и звук был такой, слово что-то сломалось в выхлопной системе.

Думаю, проблема возникла из-за того, что что-то произошло в одном из цилиндров, хотя мне и сказали так не говорить. На самом деле это только второй уик-энд для этого мотора, и он отлично себя показал. Но, кажется, ему не долго осталось.

Плохо, что это не первая поломка в сезоне. Жаль, что не удалось показать нашу реальную скорость. Как минимум в субботу я был быстрым».

Первую силовую установку Сайнсу заменили досрочно из-за проблем с охлаждением.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бельгии
Сессия Гонка
Пилоты Карлос Сайнс
Автор Сергей Иванов

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