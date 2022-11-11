Сайнс потеряет пять стартовых позиций в воскресенье из-за замены мотора
Шестой по счету блок внутреннего сгорания привел в штрафу – который, по правилам Ф1, применяется к главной гонке уик-энда
Карлос Сайнс стал первым гонщиком, наказанным по ходу бразильского уик-энда. Так как сезон вышел на финишную прямую, а трасса «Интерлагос» позволяет обгонять, он наверняка окажется не единственным в списке оштрафованных.
На Ferrari испанца поставили новый – уже шестой по счету в нынешнем сезоне – блок внутреннего сгорания. По правилам в течение одного чемпионата три таких блока можно использовать свободно, установка четвертого приводит к перестановке на десять позиций, пятого и последующих – на пять.
Также в регламенте сказано, что наказание будет применено к решетке главной – воскресной – гонки в Бразилии. Таким образом, в субботнем спринте Карлос займет место на стартовом поле по итогам квалификации, а вот днем позже потеряет позиции.
Также на Ferrari Сайнса поставили новые детали выхлопной системы – как и на Alfa Romeo Валттери Боттаса и Гуаньюя Чжоу. Но в этом случае все трое остались в пределах разрешенного количества, которое составляет восемь комплектов на сезон.
Год назад Карлос стал в бразильской квалификации шестым, спринт закончил третьим, но к финишу главной гонки соперники вновь оттеснили его на шестое место.
Состояние Норриса вынудило McLaren задуматься о замене
Фото дня: Баррикелло вернулся в паддок Гран При. Да не один
Самое важное:
Аскона выиграл в Бахрейне, но не смог взять титул в WTCR
Гонщики Hyundai стали сильнейшими в обоих заездах в Сахире, но имя обладателя Кубка мира станет известно только на финальном этапе сезона
Невилль обогнал Эванса и возглавил Ралли Япония
Суббота на асфальтовых дорожках острова Хонсю стала острой дуэлью гонщиков Hyundai и Toyota
«Разбил шлемом защиту кокпита». Расселл об ошибке в квалификации
Для пилота Mercedes пятничная сессия в Сан-Паулу вышла неоднозначной. Он гарантировал себе третье место на старте спринта – но благодаря тому, что улетел в гравий
Штайнер о победе в квалификации: Это не везение, а заслуженный результат
По мнению руководителя Haas, первый в истории команды поул, который Кевин Магнуссен завоевал в Сан-Паулу, нельзя считать лишь следствием удачи