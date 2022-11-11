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Карлос Сайнс стал первым гонщиком, наказанным по ходу бразильского уик-энда. Так как сезон вышел на финишную прямую, а трасса «Интерлагос» позволяет обгонять, он наверняка окажется не единственным в списке оштрафованных.

На Ferrari испанца поставили новый – уже шестой по счету в нынешнем сезоне – блок внутреннего сгорания. По правилам в течение одного чемпионата три таких блока можно использовать свободно, установка четвертого приводит к перестановке на десять позиций, пятого и последующих – на пять.

Также в регламенте сказано, что наказание будет применено к решетке главной – воскресной – гонки в Бразилии. Таким образом, в субботнем спринте Карлос займет место на стартовом поле по итогам квалификации, а вот днем позже потеряет позиции.

Также на Ferrari Сайнса поставили новые детали выхлопной системы – как и на Alfa Romeo Валттери Боттаса и Гуаньюя Чжоу. Но в этом случае все трое остались в пределах разрешенного количества, которое составляет восемь комплектов на сезон.

Год назад Карлос стал в бразильской квалификации шестым, спринт закончил третьим, но к финишу главной гонки соперники вновь оттеснили его на шестое место.