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Формула 1 / Гран При Мексики / Новость

Сайнс: Поставили жесткие шины – и машину как будто подменили

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Сайнс: Поставили жесткие шины – и машину как будто подменили
Автор:
, Главный редактор
28 окт. 2019 г., 11:06

Испанец не стал осуждать команду, выбравшую для своих пилотов тактическую схему с двумя пит-стопами – и предпочел покритиковать пункт правил, ограничивающий выбор покрышек для первого отрезка гонки.

Пилоты команды McLaren на первых кругах гонки на Гран При Мексики прорвались на 3-ю и 5-ю позиции, однако в итоге не набрали ни одного очка: Ландо Норрис прекратил борьбу по просьбе команды, в то время как Карлос Сайнс добрался до финиша на 13-м месте. И если британскому пилоту испортил гонку неудачный пит-стоп, испанец потерял шансы на очки в том числе из-за проблем со скоростью после перехода на жесткие шины.

«В квалификации и в начале гонки мы сделали максимум возможного, - рассказал Сайнс журналистам после финиша. – Но как только поставили жесткие шины, машину как будто подменили. Зацеп на задней оси пропал, и я начал проваливаться все дальше и дальше.

Я не замечал особо сильного гранулирования – просто задние шины очень сильно скользили. У других машин вроде бы не было такой проблемы, это оказалось только нашей, маклареновской болячкой. Думаю, такое случается только раз за сезон – но, конечно, обидно, что это происходит после столь хороших результатов в квалификации и прорыва в лидеры в начале гонки».

Оба пилота McLaren начали гонку на шинах Soft и из-за этого были вынуждены использовать тактику с двумя пит-стопами. Эта схема была не слишком популярной: в частности, Макс Ферстаппен, пилоты Renault и гонщики Racing Point ограничились одним пит-стопом. Тем не менее, Сайнс не стал ставить под вопрос правильность сделанного командой выбора.

«Конечно, можно сказать, что не поставь мы мягкие шины – пилоты Toro Rosso [также использовавшие тактику с двумя пит-стопами] не смогли бы опередить нас с помощью более ранних пит-стопов, как это получилось в реальности. И не пришлось бы потом на жестких шинах гнаться за ними, – пояснил испанец. – Так что, наша схема накладывала свои ограничения. Но я думаю, команде в любом случае стоило бороться за высокие стартовые позиции, а не пытаться выгадать себе 11-е место, которое позволяло бы стартовать на каких хочешь шинах».Также Сайнс согласился, что пример выступления McLaren в Мексике является достойным аргументом в пользу отмены пункта правил, требующего от участников квалификации стартовать на тех же шинах, которые использовались на самом быстром круге во втором сегменте.

«Я надеюсь, этот пункт вообще отменят. Это серьезное ограничение для команд вроде нашей. Сначала мы на полсекунды быстрее своих главных соперников в квалификации, а потом в гонке нам приходится идти вот на такие странные компромиссы».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Мексики
Сессия Гонка
Автор Кирилл Качнов

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