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Сайнсу поставили новый мотор. За следующий он получит штраф
Автор: Джонатан Нобл , редактор Ф1 (Global)
Новый двигатель стал для Карлоса уже третьим в 2021 году
Перед субботними заездами Гран При Венгрии Карлос Сайнс получил новую силовую установку. Проверив мотор после пятничных тренировок, Ferrari осталась недовольна некоторыми его параметрами, а потому решила заменить.
Новый двигатель стал для испанца уже третьим в этом сезоне. В случае, если ему потребуется еще одна замена до конца чемпионата, Сайнс будет вынужден потерять позиции на стартовой решетке в качестве штрафа.
Кроме того, ради замены двигателя механики Ferrari нарушили комендантский час. Это стало первым из двух допустимых нарушений для команды в течение сезона.
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Сайнсу поставили новый мотор. За следующий он получит штраф
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