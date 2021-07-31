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Формула 1 / Гран При Великобритании Новости

Сайнсу поставили новый мотор. За следующий он получит штраф

Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Новый двигатель стал для Карлоса уже третьим в 2021 году

Сайнсу поставили новый мотор. За следующий он получит штраф

Перед субботними заездами Гран При Венгрии Карлос Сайнс получил новую силовую установку. Проверив мотор после пятничных тренировок, Ferrari осталась недовольна некоторыми его параметрами, а потому решила заменить.

Новый двигатель стал для испанца уже третьим в этом сезоне. В случае, если ему потребуется еще одна замена до конца чемпионата, Сайнс будет вынужден потерять позиции на стартовой решетке в качестве штрафа. 

Кроме того, ради замены двигателя механики Ferrari нарушили комендантский час. Это стало первым из двух допустимых нарушений для команды в течение сезона.

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