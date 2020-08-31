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Формула 1 / Гран При Бельгии / Новость

Сайнс поставил Renault в пример Ferrari

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Сайнс поставил Renault в пример Ferrari
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По мнению испанского гонщика, Скудерия сможет выйти из кризиса, если будет действовать грамотно

Бельгийская гонка стала худшей для Ferrari за долгое время. Шарль Леклер и Себастьян Феттель стартовали только 13-м и 14-м, после чего финишировали на этих же позициях, только в обратном порядке. 

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Всего год назад Леклер стартовал в Арденнах с поула и выиграл гонку, что сделало провал 2020-го особенно наглядным.  

С будущего сезона в команду придет Карлос Сайнс. Комментируя нынешнюю форму Скудерии, он отметил, что из сложной ситуации всегда есть выход. По словам испанца, недавний прогресс Renault подтверждает, что при грамотном использовании ресурсов всегда можно улучшить свои результаты.

Французский концерн вернулся в Ф1 в 2016 году и в том сезоне гонщики на желтых машинах заработали всего восемь очков. В минувшее воскресенье в Спа Даниэль Риккардо финишировали четвертым и пятым, а в Кубке конструкторов Renault хоть и идет шестой, но уступает всего девять баллов занимающей третью строчку McLaren.

«Думаю, в первую очередь происходящим недовольны в самой Ferrari, – сказал Сайнс журналистам. – Полагаю, все видят, сколь велики их сложности. И я думаю, что дело не только в моторе. Также есть проблемы с уровнем сцепления, который обеспечивает шасси.

Когда ты теряешь так много мощности по сравнению с прошлым сезоном, для Ф1 это нельзя назвать нормальной историей. Обычно ты рассчитываешь прибавить или как минимум остаться на прежнем уровне. А без мощности на такой трассе, как в Спа, жди беды. 

Совершенно непривычно видеть Ferrari так далеко позади. Но это не сюрприз, если вспомнить, как много они теряли на прямых в первых гонках. 

Я бы сказал, что они смогут [отыграться], хотя тут необходим качественный шаг вперед в плане двигателя. Мне известно, насколько это непросто. В Renault потратили три года, в Honda и того больше. Но сейчас Renault на уровне, они близко к Mercedes. Этот пример показывает, что все возможно. 

И как по мне, если уж кто-то располагает ресурсами, инфраструктурой и множеством стендов, чтобы изменить ситуацию к лучшему, то это Ferrari.  

Уверен, что сейчас у них на базе полным ходом идет работа. Хочется верить, что когда я приду туда, они уже прибавят. А следующий шаг мы сделаем вместе».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бельгии
Пилоты Карлос Сайнс
Команды Ferrari , Renault F1 Team
Автор Адам Купер

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