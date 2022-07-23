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Формула 1 / Гран При Франции Новости

Сайнс пошутил о завтрашней победе Леклера: Только я мог ему помешать

Пилот Ferrari также рассказал о трудностях для себя самого в предстоящей гонки, где он стартует с последнего ряда

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Сайнс пошутил о завтрашней победе Леклера: Только я мог ему помешать
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На Гран При Франции Карлос Сайнс получил новую, уже четвертую силовую установку, из-за чего был оштрафован и стартует с последнего ряда вместе с Кевином Магнуссеном. Зная об этом заранее, в финале квалификации он не стал показывать лучшее время, а постарался создать слип-стрим и помочь своему напарнику завоевать титул.

План удался, и в итоге Шарль Леклер делит первый ряд с Максом Ферстаппеном, опередив последнего на 0,304 секунды.

«Теперь Шарлю будет легко победить, так как я не смогу составить ему конкуренцию на старте гонки, – пошутил Сайнс. – Но если серьезно, то я этот уик-энд я очень быстр, и мое лучшее время во втором сегменте это подтверждает. Шарлю завтра предстоит сражаться с Максом Ферстаппеном, но я верю в напарника.

Таким и был план: я должен был пройти в финал квалификации и помочь там Шарлю завоевать поул. Мы не отрабатывали слип-стрим, но мне удалось все сделать правильно.

Что касается меня, то мне жизнь портит попутный ветер на прямой, который снижает эффект от открытия крыла и мешает обгонять. Кроме того, здесь, когда кого-то преследуешь, у тебя начинают перегреваться шины. В какой-то момент ты можешь застрять позади пилотов, против которых у тебя уже нет достаточного преимущества в скорости, чтобы легко их обойти. Но я постараюсь выложиться на максимум».

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