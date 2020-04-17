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Формула 1 / Новость

Сайнс порадовался слухам о переходе в Ferrari. Но хранит верность McLaren

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Сайнс порадовался слухам о переходе в Ferrari. Но хранит верность McLaren
Автор:
, редактор
17 апр. 2020 г., 10:25

Испанский гонщик уклончиво ответил на вопрос о своих шансах сменить Уокинг на Маранелло

Карлос Сайнс оказался героем трансферных слухов в Формуле 1. На этот раз источники называют его одним из главных претендентов на место в Ferrari в 2021 году. Самого испанца такие обсуждения радуют.

«Приятно, когда люди в индустрии признают твои заслуги, – сказал Сайнс в интервью Marca. – У многих пилотов в конце года кончаются контракты, так что слухов будет много. Все знают, что я счастлив в McLaren, верю в проект и людей, которые им управляют. Мы уже в начале года начали обсуждать продление контракта, но сейчас все парализовано, и какое-то время никаких действий не будет.

Что же касается перехода в Ferrari, то я предпочитаю не комментировать такие слухи. Я сосредоточен на McLaren».

Сайнс также рассказал, ждать ли сюрпризов в 2020 году в связи с сокращением сезона: «Более короткий чемпионат повышает шансы на сюрпризы во всех частях пелотона. Просто возьмите любой сезон любого пилота и посмотрите на его результаты в восьми гонках подряд. У меня, например, в 2019 году было восемь гонок, в которых я набрал более 50 очков [Сайнс набрал 58 очков в девяти Гран При подряд, и 38 в 12 остальных – прим. Motorsport.com], и вдвое меньше в остальных.

Есть много переменных, помимо работы пилота, которые играют свою роль. Например, конфигурация трасс, работа команды, аварии, поломки и даже погода. Успех в сезоне зависит от того, задашь ли ты себе инерцию хорошими результатами. При восьми гонках тебе сложнее отыграться, если в какой-то не повезло. Поэтому я предпочитаю сезон из 20 гонок».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Карлос Сайнс В Магазин
Команды McLaren В Магазин , Ferrari В Магазин
Автор Иван Матушкин

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