Сайнс понадеялся на странность сочинской трассы

Карлос Сайнс стартует вторым на Гран При России, впереди лидеров сезона из Mercedes и Red Bull. Испанец признает, что удержать их позади будет непросто, но полагает, что помочь ему в этом может сочинская трасса.

«Это странная трасса, надо посмотреть, как просто здесь будет обгонять, потому что раньше было тяжело, – сказал Сайнс. – Mercedes и Red Bull тут быстрее нас на полсекунды-секунду. В какой-то момент они начнут на нас давить и надо посмотреть, удержимся ли мы впереди. Понятно, что наша цель остаться впереди них».

Льюис Хэмилтон будет на решетке на четвертом месте, прямо позади Сайнса. Серхио Перес расположится на восьмой строчке. Валттери Боттас будет стартовать 17-м, а Макс Ферстаппен – 20-м.