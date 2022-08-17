Сайнс понадеялся, что Феттель останется полезным для автоспорта
Пилот Ferrari вспомнил времена, когда он сам был пилотом симулятора в Red Bull
Себастьян Феттель в конце этого сезона покидает Формулу 1, унося с собой множество регалий. Так, он остается самым молодым чемпионом в истории, делит статус четырехкратного чемпиона с Аленом Простом и по количеству титулов уступает лишь Хуану Мануэлю Фанхио, Льюису Хэмилтону и Михаэлю Шумахеру.
Среди многих, кто отвечал на вопросы о том, кем для них лично является Феттель, был и пилот Ferrari Карлос Сайнс, который начинал юниором в команде Red Bull во времена, когда именно Себ был ее лидером.
«Для начала, я желаю ему всего наилучшего, – сказал о Феттеле Сайнс. – Что до меня, то он всегда был примером великого профессионала, еще и до того, как он пришел в Формулу 1.
Потом, уже в Ф1, я как юниор Red Bull работал на симуляторе, пока он побеждал в чемпионатах. И он всегда подходил, говорил со мной, давал советы.
Он является отличным примером, и не только в нашем спорте, но и для всего молодого поколения вообще. Он со всеми всегда ладил, с любой командой, все в паддоке его любили. Вы не найдете никого, кто о нем скажет плохо.
Что касается его высказываний о проблемах окружающей среды и меньшинств, то это говорит о его собственной личности. Он просто очень небезразличный человек, мы все будем по нему скучать. Но я надеюсь, что он станет заглядывать в паддок и поможет Формуле 1 стать лучше как представитель и защитник нашего спорта».
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