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Формула 1 / Новость

Сайнс получил в Ferrari равный статус с Леклером

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Сайнс получил в Ferrari равный статус с Леклером
Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Команда подтвердила, что в 2021 году ее пилоты смогут бороться друг с другом за позиции на трассе

Два года назад, когда Шарль Леклер только готовился к началу выступлений за Ferrari, команду официально объявила, что отдает внутренний приоритет его опытному напарнику Себастьяну Феттелю. Монегаск за два года доказал, что быстрее немца – и в итоге Скудерия не стала продлевать с тем контракт.

На место Феттеля в Маранелло пришел Карлос Сайнс – и на этот раз команда сразу поспешила заверить, что у гонщиков будет равный статус. 

«В контракте Шарля нет ни слова о том, что он является лидером [команды], – сказал на предрождественской встрече с журналистами глава Ferrari Маттиа Бинотто. – Думаю, два наших гонщика получат свободу сражаться друг с другом на трассе.  

Понятно, что они не должны наносить друг другу повреждения, но, я считаю, у них будут равные возможности. Как минимум на старте сезона».

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Он добавил: «Нашей главной задачей, как я уже не раз говорил, является максимум командных очков. Потому в каких-то гонках будет важно, чтобы они оба помогали команде и следовали ее решениям чтобы добиться наилучшего командного результата. По нашему мнению, интересы команды стоят на первом месте, при этом они полезны и для самих пилотов. 

Позже по ходу чемпионата, если возникнет однозначное преимущество одного из пилотов над другим, и он сможет достичь того, что невозможно для напарника, то придет время для открытого разговора с ними. 

В этой ситуации мы изучим, как они смогут помочь друг другу, но интересы команды все равно остаются на первом месте. Это самое главное».

В пятницу Сайнс впервые провел день на базе в Маранелло и провел первые брифинги, чтобы познакомиться с теми, с кем ему предстоит работать. 

Он признался, что это был весьма эмоциональный опыт: «Я впервые надел алую униформу – как вы можете себе представить, это особенный момент. И в целом особенный для меня день. Наверное, я никогда его не забуду. 

Я полностью готов, полностью мотивирован – вчера я уже переехал сюда из Великобритании. Так что для меня все в новинку, свежие эмоции и новый вызов. 

Мы расстанемся на Рождество и праздники, чтобы как можно быстрее перезарядить батареи. Но можете не сомневаться, уже в начале января я вернусь к активной работе, чтобы помогать команде как можно быстрее продвигаться вперед в верном направлении. 

Честно говоря, я весь в нетерпении. Сегодня мы уже провели первые брифинги, я осмотрелся на базе. И все это никогда не забуду».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Карлос Сайнс , Шарль Леклер
Команды Ferrari
Автор Джонатан Нобл

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