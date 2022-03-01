Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / СМИ: В Бахрейне бы увидим обновления болидов на грани закона Следующая / Ferrari пообещала на тестах в Бахрейне такую же машину, как в Барселоне
Формула 1 Новости

Сайнс похвалил новые шины: Меньше перегреваются, не стираются

По словам гонщика Ferrari, 18-дюймовые шины отлично подходят именно болидам 2022 года

Сайнс похвалил новые шины: Меньше перегреваются, не стираются
Автор:
, Редактор
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

С 2022 года Формула 1 наконец перешла с 13-дюймовых шин на 18-дюймовые. Этого требовал в том числе производитель резины Pirelli, так как 18-дюймовые шины как минимум внешне похожи на их гражданскую продукцию, а толстые и широкие 13-дюймовые покрышки на дорожные машины не ставятся.

Однако существовало мнение, что гонщики такую революцию не оценят. Старые шины отчасти выполняли и демпфирующую функцию, что делало поведение машины более мягким и понятным. Кроме того, из-за низкого давления у таких шин было большое пятно контакта.

Новая резина, как ожидалась, будет терять сцепление с дорогой значительно резче и неожиданнее, что затрудняет пилотирование.

Однако после тестов уже новых болидов в Барселоне пилот Ferrari Карлос Сайнс заявил, что новая резина ему более чем нравится.

«В прошлом году я уже тестировал эти шины на переделанных старых машинах и теперь могу сказать, что они неплохо подходят болиду именно нового поколения, – сказал Сайнс. – На новой машине и новых шинах я уже могу атаковать.

По сравнению с прошлыми сезонами, резина стала менее склонной к перегреву, она медленнее деградирует. Точнее перегрев и деградация никуда не делись, просто это происходит не так быстро. В общем, такая резина мне нравится больше.

Кроме того, по крайней мере в Барселоне, на этой трассе мне показалось, что составы очень сильно отличаются по уровню сцепления. В прошлом разница между С2, С3, С4 была не столь велика».

Читайте также:
Поделились
СМИ: В Бахрейне бы увидим обновления болидов на грани закона
Предыдущая новость

СМИ: В Бахрейне бы увидим обновления болидов на грани закона
Следующая новость

Ferrari пообещала на тестах в Бахрейне такую же машину, как в Барселоне

Ferrari пообещала на тестах в Бахрейне такую же машину, как в Барселоне
Больше от
Сергей Иванов
Ferrari пообещала на тестах в Бахрейне такую же машину, как в Барселоне Гран При Бахрейна
Формула 1

Ferrari пообещала на тестах в Бахрейне такую же машину, как в Барселоне

СМИ: В Бахрейне бы увидим обновления болидов на грани закона
Формула 1

СМИ: В Бахрейне бы увидим обновления болидов на грани закона

Боттас рассказал о маленькой и большой мечте
Формула 1

Боттас рассказал о маленькой и большой мечте

Самое важное:

Ferrari пообещала на тестах в Бахрейне такую же машину, как в Барселоне
Формула 1 Формула 1

Ferrari пообещала на тестах в Бахрейне такую же машину, как в Барселоне

Сайнс похвалил новые шины: Меньше перегреваются, не стираются
Формула 1 Формула 1

Сайнс похвалил новые шины: Меньше перегреваются, не стираются

СМИ: В Бахрейне бы увидим обновления болидов на грани закона
Формула 1 Формула 1

СМИ: В Бахрейне бы увидим обновления болидов на грани закона

Технический анализ: самые интересные решения первых тестов Ф1
Формула 1 Формула 1

Технический анализ: самые интересные решения первых тестов Ф1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.