Сайнс похвалил новые шины: Меньше перегреваются, не стираются

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С 2022 года Формула 1 наконец перешла с 13-дюймовых шин на 18-дюймовые. Этого требовал в том числе производитель резины Pirelli, так как 18-дюймовые шины как минимум внешне похожи на их гражданскую продукцию, а толстые и широкие 13-дюймовые покрышки на дорожные машины не ставятся.

Однако существовало мнение, что гонщики такую революцию не оценят. Старые шины отчасти выполняли и демпфирующую функцию, что делало поведение машины более мягким и понятным. Кроме того, из-за низкого давления у таких шин было большое пятно контакта.

Новая резина, как ожидалась, будет терять сцепление с дорогой значительно резче и неожиданнее, что затрудняет пилотирование.

Однако после тестов уже новых болидов в Барселоне пилот Ferrari Карлос Сайнс заявил, что новая резина ему более чем нравится.

«В прошлом году я уже тестировал эти шины на переделанных старых машинах и теперь могу сказать, что они неплохо подходят болиду именно нового поколения, – сказал Сайнс. – На новой машине и новых шинах я уже могу атаковать.

По сравнению с прошлыми сезонами, резина стала менее склонной к перегреву, она медленнее деградирует. Точнее перегрев и деградация никуда не делись, просто это происходит не так быстро. В общем, такая резина мне нравится больше.

Кроме того, по крайней мере в Барселоне, на этой трассе мне показалось, что составы очень сильно отличаются по уровню сцепления. В прошлом разница между С2, С3, С4 была не столь велика».