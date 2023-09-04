Сайнс погнался за ворами, чтобы вернуть украденные часы за полмиллиона
Пилот Ferrari не смог удержать лидерство в Гран При Италии, но уже после финиша выиграл другую весьма важную гонку
Финишировав третьим на трассе в Монце и впервые в сезоне поднявшись на подиум, Карлос Сайнс отправился в соседний Милан, где тем же вечером стал жертвой местных воришек.
Эту историю рассказал таблоид The Sun: по его информации, добычей злоумышленников стал принадлежащий гонщику хронометр Richard Mille стоимостью 500 тысяч фунтов (по уточненным данным – «всего» 300 тысяч).
Чуть позже появились детали случившегося: трое африканцев в числе обычных болельщиков обступили Сайнса и его двоюродного брата Карлоса Ороньо, когда те приехали к отелю «Армани», и за счет ловкости рук смогли похитить часы с левого запястья пилота.
Однако едва злодеи пустились наутек, как двое испанцев вместе с несколькими сопровождающими и добровольцами из числа тифози пустились в погоню.
В публикации сказано, что Сайнсу и остальным «удалось настичь преступников и вернуть престижные часы, а преступники сейчас арестованы полицией», причем одного из них пилот задержал лично.
В официальном сообщении о преступлении говорится, что его совершили «трое марокканских граждан в возрасте 18, 19 и 20 лет, вступивших в сговор с целью ограбления гонщика Ferrari Карлоса Сайнса».
Отчет миланской полиции гласит: «около 20:30 перед отелем "Армани" на улице Виа Манцони эти трое подошли к пилоту, и один из них украл у него часы модели Richard Mille Alexander Zverev, после чего все трое попытались скрыться в направлении холма Наполеон.
Гонщик Формулы 1 попытался препятствовать их бегству на машине, а затем бросил ее и с помощью двух прохожих сумел поймать одного из воров на виа Пьетро Верри. Второго остановил на виа делла Спига сопровождающий гонщика, а третьего задержал неподалеку еще один сопровождающий при содействии граждан».
По данным из открытых источников часы Richard Mille Alexander Zverev в настоящее время оцениваются примерно в 310 000 евро.
Участники Ф1 регулярно попадают в криминальные хроники. Самой известной считается, пожалуй, история Берни Экклстоуна, которого ограбили у собственного дома в центре Лондона в 2012 году, причем тогдашний босс чемпионата не только лишился ценностей, но и получил удар в лицо.
У Пьера Гасли недавно обворовали дом, пока тот был на Гран При, а Себастьян Феттель в прошлом году гонялся за грабителями по Барселоне.
История с Сайнсом стала на этом фоне довольно редким примером, когда в итоге восторжествовала справедливость.
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