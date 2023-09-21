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Сайнс: Победа в Сингапуре не говорит, что мы решили проблемы машины

Как объяснил Карлос, у SF-23 по-прежнему остаются слабые места, которые являются следствием изначальной концепции

Филип Клерен
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Карлос Сайнс, Ferrari SF-23

Испанец выиграл две последние квалификации Ф1, а в минувшее воскресенье стал первым в 2023 году победителем гонки, не выступавшим на Red Bull. И хотя на длинной дистанции алая машина вновь смотрелась не так здорово, как на одном быстром круге, особенности городской трассы позволили испанцу контролировать ситуацию и уверенно сдерживать преследователей. 

Однако этот успех, как объяснил Карлос, не позволяет говорить о радикальном усилении Ferrari. Потому на Гран При Японии в эти выходные слабые места алой машины вновь проявят себя. 

«В действительности, с самого старта сезона у нас не было никаких радикальных переделок, – сказал он в четверг на медиа-сессии, отвечая на вопрос Motorsport.com. – В определенных ситуациях машина по-прежнему выглядит не лучшим образом, хотя в других – весьма неплохо. 

К каким-то трассам вроде Монцы и Сингапура она очень даже подходит, но на других управлять ей очень сложно. Достаточно вспомнить Зандфорт и Сильверстоун».

Одной из особенностей Ferrari остается зависимость работы машины от внешних условий. В особенности SF-23 не любит порывистого ветра. 

«Она довольно капризная, и мы продолжаем поиск оптимальных настроек, – признал Сайнс. – Очень важно отыскать наилучшую комбинацию, но нам это пока не удалось. 

Именно поэтому по ходу каждого уик-энда мы пробуем что-то новое. Это постепенный процесс поиска темпа. Но машина не становится более предсказуемой, просто ее скорость понемногу увеличивается. 

Это правда, в Сингапуре не было никаких осложнений, шины работали неплохо – но вообще с их износом еще нужно разбираться». 

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Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Говоря об ожиданиях от этапа на «Сузуке», испанец заметил: « Глядя на характеристики трассы, я понимаю, что и близко не стоит рассчитывать на такие результаты, как в Сингапуре или Монце. Это были два слишком удачных случая. 

Сложно говорить, какие трассы подойдут нам, но в целом мы чуть быстрее в квалификациях и испытываем больше сложностей в гонках. И здесь наверняка будет так же». 

Год назад Шарль Kеклер стартовал в Японии с поула и закончил гонку третьим позади дуэта гонщиков Red Bull Racing.

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