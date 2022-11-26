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Формула 1 / Гран При Абу-Даби Новость

Сайнс: Перед стартом в Абу-Даби мне дали строгое указание

Испанец рассказал, какую задачу ему поставила Ferrari на решающий этап сезона Ф1

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Сайнс: Перед стартом в Абу-Даби мне дали строгое указание
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Перед финальной гонкой сезона-2022 без ответа оставались два главных вопроса: кто из пилотов, Шарль Леклер или Серхио Перес, более достоин звания вице-чемпиона, и сможет ли Ferrari не отдать Mercedes второе место в Кубке конструкторов. 

В итоге Скудерии удалось успешно решить обе задачи, получив утешительный приз после поражения от Red Bull в споре за титулы. Шарль Леклер благодаря грамотной тактике финишировал вторым, го напарник Карлос Сайнс финишировал четвертым. 

Как признался испанец, в Абу-Даби он забыл о собственных интересах и полностью действовал в интересах Скудерии и Леклера. 

«Думаю, мы сработали как команда, – объяснил он. – Перед стартом мне дали строгое указание: ни в коем случае не бороться с Шарлем на первых кругах, или если мы окажемся рядом по ходу пит-стопов.  

Мы хорошо отработали уик-энд, и я рад за него. Честно, я считаю, что Шарль заслужил второе место». 

Сайнс объяснил: «Весь год он очень здорово ехал на машине нового поколения. Ему это удавалось, а вот мне пришлось адаптироваться и менять подход к пилотированию, чтобы не отставать от него.   

Могу лишь поздравить Шарля, он классно выступал в этом году и заслужил второй позиции впереди Серхио».

Сам Сайнс завершил чемпионат пятым с одной выигранной гонкой. Он сумел опередить по очкам Льюиса Хэмилтона, когда того за три круга до окончания сезона подвела машина. 

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