Сайнс озвучил задачи на гонку при старте с 12-го места
Испанец признался, что пребывает по ходу Гран При Лас-Вегаса в крайне скверном настроении из-за того, что был наказан потерей штрафных позиций безо всякой вины
Этап в Неваде начался для Карлоса Сайнса с больших неприятностей – едва выехав на трассу в первой тренировке, он получил сильный удар в днище отлетевшей крышкой дренажного люка, после чего Ferrari пришлось заменить своему пилоту шасси и несколько элементов силовой установки.
Скудерия попробовала добиться отмены штрафа, который положен в этом случае – но FIA ответила команде отказом.
Из-за этого, даже показав в квалификации второе время в 0,044 позади своего напарника Шарля Леклера, Сайнс сможет начать гонку только с 12-й позиции.
«Вся команда отлично справилась с работой, – сказал он после завершения субботней сессии. Мы доминировали после того, как накануне машину пришлось фактически собирать заново.
И занять в полном составе первый ряд было бы очень здорово. Но мы все равно выступили отлично. Да, я предпочел бы победить в квалификации, чтобы потом стартовать 11-м, а не 12-м, но думаю, что мы добились максимума.
Не буду врать – я по-прежнему расстроен вчерашними событиями и пребываю в крайне скверном настроении. Просто стараюсь не слишком показывать это. Но что есть – то есть».
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Карлос Сайнс, Scuderia Ferrari
«Вместо этого предстоит прорываться»
Гонщик добавил, что с учетом особых обстоятельств FIA могла бы пойти им с Ferrari навстречу.
«У них достаточно власти, чтобы смягчить нам наказание, приняв во внимание все случившееся, – отметил Карлос. – Это была необычная и крайне неудачная ситуация. Они бы так и сделали, но правила не оставили такой возможности».
Возвращаясь к предстоящей гонке, Сайнс выдели несколько важных факторов своего выступления: «Прежде всего, важно, как пройдет старт. После этого на первый план выйдут зернение шин и то, насколько просто будет обгонять.
Темп-то у нас есть, это было видно по ходу всего уик-энда. Конечно, мне хотелось бы сражаться в гонке с Шарлем и Максом [Ферстаппеном], но, к сожалению, вместо этого предстоит прорываться.
Надеюсь, в какой-то момент я окажусь в группе лидеров. Хотя добиться этого, конечно, будет непросто».
Гран При Лас-Вегаса: дуэли в квалификациях
Гран При Лас-Вегаса: дуэли в квалификациях Гран При Лас-Вегаса: дуэли в квалификациях
Стартовая решетка Гран При Лас-Вегаса
Стартовая решетка Гран При Лас-Вегаса Стартовая решетка Гран При Лас-Вегаса
Видео: зрители в Лас-Вегасе сняли аварию Сайнса
Видео: зрители в Лас-Вегасе сняли аварию Сайнса Видео: зрители в Лас-Вегасе сняли аварию Сайнса
Леклер остался недоволен выступлением в квалификации, даже несмотря на поул
Леклер остался недоволен выступлением в квалификации, даже несмотря на поул Леклер остался недоволен выступлением в квалификации, даже несмотря на поул
Ferrari попросила FIA не штрафовать Сайнса за замену мотора, но получила отказ
Ferrari попросила FIA не штрафовать Сайнса за замену мотора, но получила отказ Ferrari попросила FIA не штрафовать Сайнса за замену мотора, но получила отказ
Вассер навал неприемлемой историю с крышкой люка в Лас-Вегасе
Вассер навал неприемлемой историю с крышкой люка в Лас-Вегасе Вассер навал неприемлемой историю с крышкой люка в Лас-Вегасе
Самое важное:
Мартин выиграл спринт MotoGP в Катаре. Теперь судьбу титула решит финал в Валенсии
Мартин выиграл спринт MotoGP в Катаре. Теперь судьбу титула решит финал в Валенсии Мартин выиграл спринт MotoGP в Катаре. Теперь судьбу титула решит финал в Валенсии
Что это было? Окон объяснил эпизод с Ферстаппеном в квалификации
Что это было? Окон объяснил эпизод с Ферстаппеном в квалификации Что это было? Окон объяснил эпизод с Ферстаппеном в квалификации
Стартовая решетка спринта Гран При Катара MotoGP
Стартовая решетка спринта Гран При Катара MotoGP Стартовая решетка спринта Гран При Катара MotoGP
«Я тоже могу набухаться на Ибице». Макс упрекнул боссов Ф1 за отношение к зрителям
«Я тоже могу набухаться на Ибице». Макс упрекнул боссов Ф1 за отношение к зрителям «Я тоже могу набухаться на Ибице». Макс упрекнул боссов Ф1 за отношение к зрителям
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.