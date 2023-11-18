Сайнс озвучил задачи на гонку при старте с 12-го места

Этап в Неваде начался для Карлоса Сайнса с больших неприятностей – едва выехав на трассу в первой тренировке, он получил сильный удар в днище отлетевшей крышкой дренажного люка, после чего Ferrari пришлось заменить своему пилоту шасси и несколько элементов силовой установки.

Скудерия попробовала добиться отмены штрафа, который положен в этом случае – но FIA ответила команде отказом.

Из-за этого, даже показав в квалификации второе время в 0,044 позади своего напарника Шарля Леклера, Сайнс сможет начать гонку только с 12-й позиции.

«Вся команда отлично справилась с работой, – сказал он после завершения субботней сессии. Мы доминировали после того, как накануне машину пришлось фактически собирать заново.

И занять в полном составе первый ряд было бы очень здорово. Но мы все равно выступили отлично. Да, я предпочел бы победить в квалификации, чтобы потом стартовать 11-м, а не 12-м, но думаю, что мы добились максимума.

Не буду врать – я по-прежнему расстроен вчерашними событиями и пребываю в крайне скверном настроении. Просто стараюсь не слишком показывать это. Но что есть – то есть».

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images Карлос Сайнс, Scuderia Ferrari

«Вместо этого предстоит прорываться»

Гонщик добавил, что с учетом особых обстоятельств FIA могла бы пойти им с Ferrari навстречу.

«У них достаточно власти, чтобы смягчить нам наказание, приняв во внимание все случившееся, – отметил Карлос. – Это была необычная и крайне неудачная ситуация. Они бы так и сделали, но правила не оставили такой возможности».

Возвращаясь к предстоящей гонке, Сайнс выдели несколько важных факторов своего выступления: «Прежде всего, важно, как пройдет старт. После этого на первый план выйдут зернение шин и то, насколько просто будет обгонять.

Темп-то у нас есть, это было видно по ходу всего уик-энда. Конечно, мне хотелось бы сражаться в гонке с Шарлем и Максом [Ферстаппеном], но, к сожалению, вместо этого предстоит прорываться.

Надеюсь, в какой-то момент я окажусь в группе лидеров. Хотя добиться этого, конечно, будет непросто».