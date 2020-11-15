Сайнс озвучил рецепт успеха в «одной из сложнейших гонок в жизни»
После неудачной квалификации испанскому пилоту удалось очень здорово проехать в воскресенье
Одним из героем Гран При Турции стал Карлос Сайнс – после субботнего штрафа и старта с 16-го места пилот McLaren не просто пробился на пятое место, но и пересек линию финиша всего в трех секундах от ставшего вторым Серхио Переса.
Сам он назвал ключом к столь сильному выступлению анализ, проведенный в субботу вечером.
«Именно воскресный результат идет в зачет, – сказал он в интервью Movistar+. – До этого уик-энд складывался для нас очень сложно, нам не удавалось заставить шины работать. Но сегодня уже на кругах перед стартом я понял, что наши находки сработали, и температура резины стала чуть выше.
Это добавило мне уверенности и позволило совсем иначе провести гонку. В таких условиях даже небольшая разница очень важна».
В эфире Sky Sports испанец добавил: «Мы спасли день. Было очень сложно, но мы заставили шины работать. Для этого нам с инженерами пришлось вчера вечером провести всесторонний анализ.
Пусть условия оставались очень скользкими, но это позволило использовать разные траектории, активнее заезжать на поребрики. Я хорошо стартовал и поддерживал высокий темп, что позволило добиться результата».
Первый круг испанец завершил девятым, избежав неприятностей и воспользовавшись проблемами соперников. Он объяснил: «На старте я избрал внешний радиус и пытался рассмотреть, кто ошибается и куда лучше всего направить машину.
После этого обгонять было сложно, так как более сухой оставалась только одна траектория. И все же я оставил позади Стролла, Элбона, Джовинацци, Риккардо…»
При этом Карлос признал, что хороший результат дался ему непросто в психологическом плане: «Нужна была максимальная концентрация. Пожалуй, это была одна из сложнейших гонок в моей жизни».
Он добавил: «Только когда шины заработали, я смог вспомнить, как в действительности умею управлять машиной в сырых условиях. Вчера я просто не мог быть самим собой, так как просто не чувствовал машину».
Несмотря на все усилия Сайнса и лучший круг его напарника Ландо Норриса, McLaren все же уступила по итогам Гран При Турции соперникам из Racing Point, с которыми ведет спор за третью строчку в Кубке конструкторов.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Турции
|Пилоты
|Карлос Сайнс
|Команды
|McLaren
|Автор
|Александр Кабановский