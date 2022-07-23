Сайнс: Отыгрывать позиции во Франции будет сложнее, чем мы ожидали
Испанец получил в Ле-Кастелле штраф за замену мотора и в лучшем случае будет стартовать 11-м. Он признал, что прорыв через пелотон станет для него сложной задачей
Установка нового блока управляющей электроники привела к тому, что Карлос Сайнс потеряет на решетке десять мест относительно квалификационного результата.
В Ferrari пошли на такой шаг, поскольку сочли трассу в Ле-Кастелле удачным местом для прорыва через пелотон, так как несколько длинных прямых и зон DRS дадут Сайнсу возможность атаковать не столь быстрых соперников.
Однако после пятничных сессий испанский гонщик признал, что предварительные расчеты команды, похоже, были слишком оптимистичными.
«Пару раз я пробовал атаковать соперников, так как знал, что мне предстоит много обгонять, – рассказал пилот репортерам. – Должен сказать, это оказалось чуть сложнее, чем мы ожидали. Мешает попутный ветер на длинной прямой [Мистраль], из-за него эффект DRS и слип-стрима снижается.
Впрочем, выбора у меня все равно нет. Мне нужно будет как-то проводить обгоны. И лучшее средство для этого – просто быть в воскресенье быстрее, чем сейчас.
Посмотрим, какой будет максимальная скорость, когда все переведут свои моторы в настоящий режим. Надеюсь, у нас она окажется хорошей, так как мне предстоит много обгонять».
В паддоке ходят упорные слухи, что вслед за электроникой Сайнсу заменят и всю силовую установку, из-за чего ему вообще придется стартовать последним.
На прямой вопрос об этом испанец ответил: «Посмотрим… Пока у меня есть десять позиций, но можно ожидать и чего-то еще».
«Я не собираюсь биться за поул»
В первый день Гран При Франции Карлос показал лучшее время – и назвал это хорошим знаком.
«Пятнца вышла позитивной, – отметил он. – Может быть, я проехал не так много по-настоящему быстрых кругов с пустым баком, но каждый круг принес пользу.
Это показывает, что мы движемся в верном направлении, больше концентрируясь на гоночной конфигурации машины. Учитывая штраф, я не собираюсь биться за поул. Нам было важно работать именно на длинных сериях. Но и квалификационные попытки в этот раз порадовали».
Гонщик добавил: «Здесь очень жарко, и пока мы видим очень быстрый износ новых 18-дюймовых шин. В этот раз резина будет страдать больше, чем в прежних гонках на трассе Поля Рикара.
Макс [Ферстаппен] был очень быстр на составе Medium. Я же поначалу ехал быстро, но затем стал терять. А для меня очень важно, чтобы темп был не только на коротких, но и на длинных сериях».
В 2021 году Сайнс стартовал во Франции пятым, но из-за проблем с шинами под конец дистанции потерял скорость и закончил гонку лишь 11-м.
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