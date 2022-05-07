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Формула 1 / Гран При Майами Новость

Сайнс оценил второй результат: Хорошо, но недостаточно

Испанец смог справиться с последствиями пятничной аварии, но все же не догнал напарника

Сайнс оценил второй результат: Хорошо, но недостаточно
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Из всех пилотов Ferrari и Red Bull с поула в нынешнем сезоне не стартовал пока лишь Карлос Сайнс – испанец вообще ни разу в жизни не побеждал в квалификации. На Гран При Майами ему представился очередной шанс: под клетчатым флагом испанец начал быстрый круг даже лучше своего партнера Шарля Леклера, но затем упустил преимущество и остался вторым. 

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Впрочем, оценивая свой результат, Сайнс отметил, что ему удалось вновь обрести уверенность после пятничной аварии, что уже неплохо.

«На такой сложной трассе, да еще и новой, было непросто вернуть хорошую скорость, – сказал Карлос в интервью Данике Патрик после завершения субботней сессии. – Но да, я смог сохранить голову холодной до самого конца и проехал пару действительно неплохих кругов. 

Это хорошо, но недостаточно для поула. Впрочем, учитывая вчерашнюю историю, я согласен с таким результатом». 

Сайнс будет стартовать с первого ряда во второй раз в карьере. Однако две предыдущие гонки – в Мельбурне и Имоле – закончились для него ранними авариями. Потому пилот был осторожен в прогнозах на воскресенье. 

«Полагаю, день будет интересным, – сказал он. – Пока я вообще не провел ни одной длинной серии. Да и вообще не ездил с полными баками. Потому круги по пути на решетку будут очень важным, они должны дать ощущение от машины. Это непростая задача. 

В то же время, машина дает мне уверенность. Здесь она действительно хороша. Потому, думаю, нам по силам хорошо справиться с работой».

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Дополнительная информация: Джонатан Нобл

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