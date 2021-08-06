Сайнс отказался считать сезон-2021 лучшим для себя в Ф1

Карлос Сайнс перешел в Ferrari перед стартом нынешнего чемпионата, в 11 гонках за команду он дважды поднимался на подиум и заработал больше очков, чем другой пилот Скудерии Шарль Леклер.

Несмотря на второе место в Монако и третье в Венгрии, Карлос признал, что пока не может считать свои выступления за Ferrari максимально успешными.

«У меня нет чувства, что нынешний сезон – самый сильный для меня в Ф1, – признался гонщик после финиша в Будапеште. – По ощущениям можно было заработать куда больше очков, я упустил множество возможностей.

Перед этим Гран При я говорил, что пока ни разу не смог провести уик-энд максимально хорошо. В качестве пилота Ferrari я еще ни разу не добился такого, хотя прежде мне это очень неплохо удавалось.

По какой-то причине – возможно, просто в силу того, что я являюсь частью команды, – путь к безупречному уик-энду требует времени».

Он добавил: «Я доволен тем, как проходила моя интеграция в Ferrari в первой половине чемпионата. Очень доволен, особенно своей скоростью с самой первой гонки. По ощущениям, мне удается добиваться от машины максимума и атаковать на пределе. У нас был темп практически на каждой трассе, где мы выступали».

В Венгрии Сайнс попал в аварию в квалификации и занимал на решетке только 15-е место. Однако он счастливо избежал неприятностей в хаосе первого поворота и финишировал четвертым, после чего поднялся еще на строчку вверх из-за дисквалификации Себастьяна Феттеля.

«Этот этап стал отличным примером, – сказал Карлос. – Я допустил ошибку в субботу и вынужден был расплачиваться за нее в воскресенье. По ходу пит-стопа у нас возник один странный момент, который и не позволил попасть на подиум.

Из-за этого ощущения от всего уик-энда оказались не настолько хорошими, мы упустили возможность заработать еще больше очков.

Примерно те же чувства были и после десяти первых гонок, несмотря на очень хорошую скорость. Каждый раз находилась какая-то причина, из-за которой все шло не по плану и мы оказывались там, где оказывались».

Сейчас Сайнс занимает шестое место в чемпионате пилотов. Именно на этой позиции он закончил два предыдущих сезона Ф1, выступая за McLaren.