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Стартовав в Ле-Кастелле 19-м после замены силовой установки, Карлос Сайнс по ходу дистанции пробился на третье место, не без труда выиграв долгую дуэль у Серхио Переса из Red Bull.

Но в тот самый момент, когда гонщик Ferrari сражался с соперником в медленных поворотах третьего сектора и готовил решающую атаку, по радио ему скомандовали ехать на второй пит-стоп.

Ситуация осложнялась тем, что в этот момент у Сайнса уже был пятисекундный штраф, вынесенный за создание помехи Алексу Элбону на пит-лейне. Из-за этого общее время в боксах должно было еще более увеличиться и составить около 32 секунд.

Несмотря на то, что Карлос вскоре вышел на третье место, на 42-м круге он все же поехал менять резину, потеряв возможность побороться за подиум. Он вернулся на трассу девятым и до финиша успел пробиться на пятое место.

Испанец рассказал, что у него нет никаких претензий к тактике команды – Сайнс стартовал на шинах Hard, которые сменил на 17-м круге, потому ближе к финишу его слики Medium были уже сильно изношены.

«Обогнать Серхио было невероятно сложно, – объяснил Карлос репортерам. – В этот уик-энд у Red Bull все в полном порядке с максимальной скоростью, так что мне пришлось изобретать новое место для атаки.

Именно потому мне обидно, что мы не попробовали доехать до финиша на том же комплекте. Впрочем, шины действительно были уже на пределе».

Он добавил: «Уверен, что команда еще покажет мне данные о резине. Они уверяли, что ее не хватит до финиша. А я должен верить этим данным, так как команда видит общую картину и использует ее при определении тактики. Уверен, они действовали из лучших побуждений.

Конечно, когда ты пробился с 19-го места в зону подиума, меньше всего хочется ехать в боксы и терять там секунды.

Именно потому мне так хотелось рискнуть. Но в конечном счете команда всегда стремиться подстраховаться – и я прекрасно понимаю этот подход. Нам еще нужно будет сообща проанализировать все это».