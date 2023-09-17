Сайнс отказался исключать Ферстаппена из числа претендентов на победу

Карлос Сайнс завоевал поул во второй раз подряд – после Монцы он стал сильнейшим и на улицах Сингапура. С минимальным перевесом испанец из Ferrari переиграл Джорджа Расселла из Mercedes и своего напарника Шарля Леклера.

Победитель десяти последних Гран При Макс Ферстаппен этот раз остался только 11-м – по чистой скорости таких результатов в субботней сессии у него не было уже много лет. Но даже несмотря на явные сложности Red Bull Сайнс признал, что все равно считает Макса соперником в гонке.

«Думаю, никогда нельзя сбрасывать со счетов Макса и Red Bull, – объяснил гонщик репортерам. – В воскресенье они могут переломить ход событий за счет своего темпа, как делали это весь сезон. Им под силу пробиться через пелотон.

Разумеется, на этой трассе такая задача выглядит непростой. Так что для нас это куда более реальная возможность [победить], чем в Монце.

Но все равно, как минимум пять первым пилотов на решетке будут в гонке реальными претендентами. У Джорджа [Расселла, который стартует вторым] есть дополнительный комплект шин Medium, но наш Soft тоже выглядит неплохо, да и вариант с двумя пит-стопами может сработать.

Да, гонка станет непростой, но если мы все сделаем правильно – это отличный шанс».

George Russell, Mercedes-AMG, in Parc Ferme after Qualifying Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Расселл, в свою очередь, не стал включать Ферстаппена в список главных фаворитов. Говоря об ожиданиях от гонки, пилот Mercedes сказал: «Мы рассчитываем на борьбу в Ferrari. Нельзя сбрасывать со счетов и Ландо [Норриса из McLaren], у них хороший гоночный темп. Пожалуй, даже выше, чем у Ferrari.

Очень важными факторами станут износ шин и тактика пит-стопов. Честно говоря, пока мы не знаем, как в точности поведет себя резина.

На этой трассе сложно обгонять, потому надо как можно больше выжать из пит-стопов и тех кругах, что будут сразу перед ними и после них».

В нынешнем сезоне Джордж уже стартовал с первого ряда в Мельбурне, но там сошел из-за поломки мотора.