Сайнс отдал комбинезон на борьбу с коронавирусом

Карлос Сайнс принял участие в очередной благотворительной акции. Пилот передал один из своих комбинезонов организаторам аукциона, выручка от которого будет передана в Испанский красный крест – и, как нетрудно догадаться, в конечном счете будет направлена на борьбу с коронавирусом.

Выступающий сейчас за McLaren спортсмен пожертвовал комбинезоном в цветах другой команды – Renault, пилотом которой был в 2017-2018 годах. В одежде, о которой идет речь, испанец провел свою последнюю гонку за французский коллектив – Гран При Абу-Даби 2018 года, который закончил на 6-й позиции

«Этот комбинезон вызывает приятные воспоминания, я тепло к нему отношусь. Но ради хорошего дела расстанусь с ним», – сообщил Сайнс в видео, которое появилось в соцсетях.