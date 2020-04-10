Сайнс отдал комбинезон на борьбу с коронавирусом
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Примечательно, что на благотворительный аукцион испанец пожертвовал амуницию команды, за которую уже не выступает…
Карлос Сайнс принял участие в очередной благотворительной акции. Пилот передал один из своих комбинезонов организаторам аукциона, выручка от которого будет передана в Испанский красный крест – и, как нетрудно догадаться, в конечном счете будет направлена на борьбу с коронавирусом.
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Выступающий сейчас за McLaren спортсмен пожертвовал комбинезоном в цветах другой команды – Renault, пилотом которой был в 2017-2018 годах. В одежде, о которой идет речь, испанец провел свою последнюю гонку за французский коллектив – Гран При Абу-Даби 2018 года, который закончил на 6-й позиции
«Этот комбинезон вызывает приятные воспоминания, я тепло к нему отношусь. Но ради хорошего дела расстанусь с ним», – сообщил Сайнс в видео, которое появилось в соцсетях.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Карлос Сайнс В Магазин
|Команды
|Renault F1 Team
|Автор
|Кирилл Качнов
Сайнс отдал комбинезон на борьбу с коронавирусом
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