Сайнс: От перехода на 18-дюймовые диски пилотаж не изменится

В 2021 году Формула 1 откажется от нынешних 13-дюймовых колесных дисков в пользу 18-дюймовых. Карлос Сайнс был одним из немногих гонщиков, кому удалось протестировать низкопрофильную резину Pirelli. Тесты с участием команды McLaren прошли в начале ноября на «Поль Рикаре».

«Я не могу вдаваться в подробности по причинам конфиденциальности, – цитирует Сайнса Sportsmole. – Это частные тесты Pirelli и McLaren, и отчеты отправляются другим командам. Я не могу рассказывать об этом».

Тем не менее, Карлос отметил, что гонщикам не придется адаптировать свой стиль пилотажа после перехода на 18-дюймовые колеса.

«Различия заметны, но я не могу рассказывать, в каком плане. Но стиль пилотажа не меняется – нужно вносить изменения в машину, настраивать ее. Однако траектории были очень похожи на те, какие мы использовали по ходу уик-энда Гран При», – сказал Сайнс.

«Отзывы были достаточно положительными, – приводит слова босса программы Pirelli Марио Изолы испанская газета AS. – С McLaren мы смогли убедиться в результатах, которые мы получили на тестах с Renault в сентябре».