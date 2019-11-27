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Формула 1 / Новость

Сайнс: От перехода на 18-дюймовые диски пилотаж не изменится

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Сайнс: От перехода на 18-дюймовые диски пилотаж не изменится
Автор:
27 нояб. 2019 г., 08:05

По словам испанца из McLaren, переход Формулы 1 на 18-дюймовые колесные диски не будет сильно заметен гонщиками.

В 2021 году Формула 1 откажется от нынешних 13-дюймовых колесных дисков в пользу 18-дюймовых. Карлос Сайнс был одним из немногих гонщиков, кому удалось протестировать низкопрофильную резину Pirelli. Тесты с участием команды McLaren прошли в начале ноября на «Поль Рикаре».

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«Я не могу вдаваться в подробности по причинам конфиденциальности, – цитирует Сайнса Sportsmole. – Это частные тесты Pirelli и McLaren, и отчеты отправляются другим командам. Я не могу рассказывать об этом».

Тем не менее, Карлос отметил, что гонщикам не придется адаптировать свой стиль пилотажа после перехода на 18-дюймовые колеса.

«Различия заметны, но я не могу рассказывать, в каком плане. Но стиль пилотажа не меняется – нужно вносить изменения в машину, настраивать ее. Однако траектории были очень похожи на те, какие мы использовали по ходу уик-энда Гран При», – сказал Сайнс.

«Отзывы были достаточно положительными, – приводит слова босса программы Pirelli Марио Изолы испанская газета AS. – С McLaren мы смогли убедиться в результатах, которые мы получили на тестах с Renault в сентябре».

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Серия Формула 1
Пилоты Карлос Сайнс В Магазин
Команды McLaren В Магазин
Автор Денис Буденков

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