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После утренней сессии, которая оказалась практически сорвана дождем, командам пришлось перестраивать программу тренировок. В итоге гонщикам пришлось за час работать на разных составах шин, проводя как тренировки быстрых попыток, так и длинные серии кругов.

На этот раз асфальт оставался сухим, а красные флаги ни отняли у команд ни минуты. В итоге лучшее время (1:28.942) показал Карлос Сайнс из Ferrari. Он возглавил протокол впервые с апрельского этапа в Мельбурне, однако преимущество испанца над соперниками оказалось очень скромным.

Самое удивительное, что соперниками этими оказались вовсе не пилоты Red Bull и не его собственный напарник Шарль Леклер.

Прогрев шины и тормоза на двух разгонных кругах, второе время на домашней трассе показал Льюис Хэмилтон (+0,163). Пилот Mercedes лишь самую малость выиграл у другого кумира трибун, Ландо Норриса из McLaren (+0,176).

В самом конце сессии Льюис так активно атаковал поребрики в «Копсе», что от его машины отлетел небольшой аэродинамический элемент.

Только четвертым остался лидер нынешнего сезона Макс Ферстаппен – впрочем, его отставание составило 0,207 секунды. В начале часа голландец остановился в повороте Стоу для перезагрузки электроники, но эта небольшая заминка никак не сказалась на его дальнейшей работе.

Все четверо лидеров показали свой лучший результат на мягких шинах Soft (С3) – как, впрочем, и остальные пилоты.

Фернандо Алонсо подтвердил хорошую скорость Alpine, уступив Шарлю Леклеру. В десятку лидеров, помимо гонщиков четырех сильнейших команд, вошел также Лэнс Стролл из Aston Martin – он отстал ровно на одну секунду.

С техническими проблемами по ходу сессии столкнулся Эстебан Окон. На это Alpine обнаружили трещину в понтоне, а когда механики стали менять деталь, оказалось, что в действительности дело в не в ней – а в тех компонентах, что расположены внутри понтона.

Француз больше не вернулся на трассу, успев проехать только 12 кругов – в два с лишним раза меньше лидеров по пройденной дистанции.

Кроме того, на Aston Martin Себастьяна Феттеля пришлось менять поврежденное днище.

С машиной Норриса на пит-лейне произошел неприятный эпизод – незадолго до конца тренировки McLaren сорвалась с заднего домкрата и упала на асфальт, когда колеса еще не были установлены. Механикам пришлось вторично поднимать ее.

Результаты второй тренировки Гран При Великобритании