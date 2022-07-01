Сайнс опередил Хэмилтона и Норриса по итогам пятницы в Сильверстоуне
Гонщики четырех разных команд уложились в 0,2 секунды по итогам первого дня британского Гран При, но лучшую скорость показала Ferrari
После утренней сессии, которая оказалась практически сорвана дождем, командам пришлось перестраивать программу тренировок. В итоге гонщикам пришлось за час работать на разных составах шин, проводя как тренировки быстрых попыток, так и длинные серии кругов.
На этот раз асфальт оставался сухим, а красные флаги ни отняли у команд ни минуты. В итоге лучшее время (1:28.942) показал Карлос Сайнс из Ferrari. Он возглавил протокол впервые с апрельского этапа в Мельбурне, однако преимущество испанца над соперниками оказалось очень скромным.
Самое удивительное, что соперниками этими оказались вовсе не пилоты Red Bull и не его собственный напарник Шарль Леклер.
Прогрев шины и тормоза на двух разгонных кругах, второе время на домашней трассе показал Льюис Хэмилтон (+0,163). Пилот Mercedes лишь самую малость выиграл у другого кумира трибун, Ландо Норриса из McLaren (+0,176).
В самом конце сессии Льюис так активно атаковал поребрики в «Копсе», что от его машины отлетел небольшой аэродинамический элемент.
Только четвертым остался лидер нынешнего сезона Макс Ферстаппен – впрочем, его отставание составило 0,207 секунды. В начале часа голландец остановился в повороте Стоу для перезагрузки электроники, но эта небольшая заминка никак не сказалась на его дальнейшей работе.
Все четверо лидеров показали свой лучший результат на мягких шинах Soft (С3) – как, впрочем, и остальные пилоты.
Фернандо Алонсо подтвердил хорошую скорость Alpine, уступив Шарлю Леклеру. В десятку лидеров, помимо гонщиков четырех сильнейших команд, вошел также Лэнс Стролл из Aston Martin – он отстал ровно на одну секунду.
С техническими проблемами по ходу сессии столкнулся Эстебан Окон. На это Alpine обнаружили трещину в понтоне, а когда механики стали менять деталь, оказалось, что в действительности дело в не в ней – а в тех компонентах, что расположены внутри понтона.
Француз больше не вернулся на трассу, успев проехать только 12 кругов – в два с лишним раза меньше лидеров по пройденной дистанции.
Кроме того, на Aston Martin Себастьяна Феттеля пришлось менять поврежденное днище.
С машиной Норриса на пит-лейне произошел неприятный эпизод – незадолго до конца тренировки McLaren сорвалась с заднего домкрата и упала на асфальт, когда колеса еще не были установлены. Механикам пришлось вторично поднимать ее.
Результаты второй тренировки Гран При Великобритании
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|28
|1'28.942
|2
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|21
|1'29.105
|0.163
|3
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|29
|1'29.118
|0.176
|4
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|18
|1'29.149
|0.207
|5
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|25
|1'29.404
|0.462
|6
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|19
|1'29.695
|0.753
|7
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|17
|1'29.753
|0.811
|8
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|29
|1'29.799
|0.857
|9
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|26
|1'29.902
|0.960
|10
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|17
|1'29.942
|1.000
|11
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|29
|1'30.000
|1.058
|12
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|20
|1'30.057
|1.115
|13
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|12
|1'30.238
|1.296
|14
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|14
|1'30.263
|1.321
|15
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|27
|1'30.271
|1.329
|16
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|29
|1'30.338
|1.396
|17
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|27
|1'30.480
|1.538
|18
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Red Bull
|28
|1'30.510
|1.568
|19
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|29
|1'30.609
|1.667
|20
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|27
|1'31.326
|2.384
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