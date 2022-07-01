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Формула 1 / Гран При Великобритании Отчет о тренировке

Сайнс опередил Хэмилтона и Норриса по итогам пятницы в Сильверстоуне

Гонщики четырех разных команд уложились в 0,2 секунды по итогам первого дня британского Гран При, но лучшую скорость показала Ferrari

Александр Кабановский
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, Ответственный редактор
Сайнс опередил Хэмилтона и Норриса по итогам пятницы в Сильверстоуне
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После утренней сессии, которая оказалась практически сорвана дождем, командам пришлось перестраивать программу тренировок. В итоге гонщикам пришлось за час работать на разных составах шин, проводя как тренировки быстрых попыток, так и длинные серии кругов. 

На этот раз асфальт оставался сухим, а красные флаги ни отняли у команд ни минуты. В итоге лучшее время (1:28.942) показал Карлос Сайнс из Ferrari. Он возглавил протокол впервые с апрельского этапа в Мельбурне, однако преимущество испанца над соперниками оказалось очень скромным. 

Самое удивительное, что соперниками этими оказались вовсе не пилоты Red Bull и не его собственный напарник Шарль Леклер. 

Прогрев шины и тормоза на двух разгонных кругах, второе время на домашней трассе показал Льюис Хэмилтон (+0,163). Пилот Mercedes лишь самую малость выиграл у другого кумира трибун, Ландо Норриса из McLaren (+0,176).

В самом конце сессии Льюис так активно атаковал поребрики в «Копсе», что от его машины отлетел небольшой аэродинамический элемент.

Только четвертым остался лидер нынешнего сезона Макс Ферстаппен – впрочем, его отставание составило 0,207 секунды. В начале часа голландец остановился в повороте Стоу для перезагрузки электроники, но эта небольшая заминка никак не сказалась на его дальнейшей работе.

Все четверо лидеров показали свой лучший результат на мягких шинах Soft (С3) – как, впрочем, и остальные пилоты.

Фернандо Алонсо подтвердил хорошую скорость Alpine, уступив Шарлю Леклеру. В десятку лидеров, помимо гонщиков четырех сильнейших команд, вошел также Лэнс Стролл из Aston Martin – он отстал ровно на одну секунду.  

С техническими проблемами по ходу сессии столкнулся Эстебан Окон. На это Alpine обнаружили трещину в понтоне, а когда механики стали менять деталь, оказалось, что в действительности дело в не в ней – а в тех компонентах, что расположены внутри понтона. 

Француз больше не вернулся на трассу, успев проехать только 12 кругов – в два с лишним раза меньше лидеров по пройденной дистанции. 

Кроме того, на Aston Martin Себастьяна Феттеля пришлось менять поврежденное днище.

С машиной Норриса на пит-лейне произошел неприятный эпизод – незадолго до конца тренировки McLaren сорвалась с заднего домкрата и упала на асфальт, когда колеса еще не были установлены. Механикам пришлось вторично поднимать ее.

Результаты второй тренировки Гран При Великобритании

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 28 1'28.942  
2 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 21 1'29.105 0.163
3 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 29 1'29.118 0.176
4 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 18 1'29.149 0.207
5 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 25 1'29.404 0.462
6 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 19 1'29.695 0.753
7 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 17 1'29.753 0.811
8 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 29 1'29.799 0.857
9 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 26 1'29.902 0.960
10 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 17 1'29.942 1.000
11 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 29 1'30.000 1.058
12 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 20 1'30.057 1.115
13 France Эстебан Окон Alpine Renault 12 1'30.238 1.296
14 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 14 1'30.263 1.321
15 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 27 1'30.271 1.329
16 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 29 1'30.338 1.396
17 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 27 1'30.480 1.538
18 France Пьер Гасли AlphaTauri Red Bull 28 1'30.510 1.568
19 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 29 1'30.609 1.667
20 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 27 1'31.326 2.384
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