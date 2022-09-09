Сайнс опередил Ферстаппена по итогам пятницы в Монце
Ferrari удержалась во главе протокола после двух часов тренировок Гран При Италии, но Макс Ферстаппен и Red Bull совсем рядом
В первой тренировке Ферстаппену не удалось завершить быструю попытку – перед «эской» Аскари ну пути лидера сезона оказался Ландо Норрис, который в тот момент был на самых жестких шинах. Максу пришлось тормозить, и его истинный темп остался под вопросом.
Во второй сессии соперники сразились без помех – и Карлос Сайнс оказался на одинаковых шинах Soft на 0,143 быстрее голландца. При этом по сравнению с первой частью заездов время круга сократилось без малого на секунду – до 1:21.664.
Силу Скудерии подтвердил и Шарль Леклер, уступивший Ферстаппену пять сотых.
Важно отметить, что по ходу часа гонщики также работали на длинных сериях с использованием более жестких сликов Medium. В такой конфигурации расстановка сил оказалась противоположной: темп Red Bull был примерно на 0,35 секунды с круга лучше, чем у Ferrari.
Карлос Сайнс, Ferrari F1-75, Макс Ферстаппен, Red Bull RB18
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Все остальные проиграли намного больше. Четвертое время показал Ландо Норрис из McLaren (+0,674), опередивший сильнейшего представителя Mercedes Джорджа Расселла (+0,722).
Работу команд примерно на середине часа прервали красные флаги из-за остановки Мика Шумахера – гонщик припарковал машину на выходе из Роджи и по радио сказал команде Haas о проблемах с мотором.
Сессия обошлась без разбитых машин, хотя гонщики регулярно выезжали в гравие и срезали первую «эску». Валттери Боттас потерял около десяти минут в начале тренировки, пока механика Alfa Romeo продолжали работу с его машиной в гараже.
Эстебан Окон, Alpine A522
Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images
Серхио Перес прибивил по сравнению с 14-м временем в первой тренировки и стал шестым, проехав быстрее Льюиса Хэмилтона – тот стал последним, кто проиграл менее секунды.
В десятку вновь вошли оба пилота Alpine (Эстебан Окон остался впереди, но его преимущество над Фернандо Алонсо сократилось до 0,022 секунды) и Алекс Элбон из Williams.
Лидером по пройденной дистанции стал Юки Цунода, который по этой причине почти не тренировал быстрые попытки и остался 15-м. Его партнер по AlphaTauri провел пятницу не в лучшем физическом состоянии – за день до этого француз заболел, и пока не успел полностью восстановиться.
Результаты второй тренировки Гран При Италии
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|24
|1'21.664
|2
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|27
|1'21.807
|0.143
|3
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|23
|1'21.857
|0.193
|4
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|29
|1'22.338
|0.674
|5
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|24
|1'22.386
|0.722
|6
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|26
|1'22.394
|0.730
|7
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|25
|1'22.503
|0.839
|8
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|29
|1'22.728
|1.064
|9
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|28
|1'22.752
|1.088
|10
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|24
|1'22.835
|1.171
|11
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|26
|1'22.911
|1.247
|12
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|30
|1'22.938
|1.274
|13
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|26
|1'22.993
|1.329
|14
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Red Bull
|25
|1'23.135
|1.471
|15
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|31
|1'23.217
|1.553
|16
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|25
|1'23.557
|1.893
|17
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|26
|1'23.731
|2.067
|18
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|27
|1'23.785
|2.121
|19
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|23
|1'23.982
|2.318
|20
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|9
|1'24.586
|2.922
|Полные результаты
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