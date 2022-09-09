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Формула 1 / Гран При Италии Отчет о тренировке

Сайнс опередил Ферстаппена по итогам пятницы в Монце

Ferrari удержалась во главе протокола после двух часов тренировок Гран При Италии, но Макс Ферстаппен и Red Bull совсем рядом

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Сайнс опередил Ферстаппена по итогам пятницы в Монце
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В первой тренировке Ферстаппену не удалось завершить быструю попытку – перед «эской» Аскари ну пути лидера сезона оказался Ландо Норрис, который в тот момент был на самых жестких шинах. Максу пришлось тормозить, и его истинный темп остался под вопросом. 

Во второй сессии соперники сразились без помех – и Карлос Сайнс оказался на одинаковых шинах Soft на 0,143 быстрее голландца. При этом по сравнению с первой частью заездов время круга сократилось без малого на секунду – до 1:21.664.

Силу Скудерии подтвердил и Шарль Леклер, уступивший Ферстаппену пять сотых. 

Важно отметить, что по ходу часа гонщики также работали на длинных сериях с использованием более жестких сликов Medium. В такой конфигурации расстановка сил оказалась противоположной: темп Red Bull был примерно на 0,35 секунды с круга лучше, чем у Ferrari. 

Карлос Сайнс, Ferrari F1-75, Макс Ферстаппен, Red Bull RB18

Карлос Сайнс, Ferrari F1-75, Макс Ферстаппен, Red Bull RB18

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Все остальные проиграли намного больше. Четвертое время показал Ландо Норрис из McLaren (+0,674), опередивший сильнейшего представителя Mercedes Джорджа Расселла (+0,722).

Работу команд примерно на середине часа прервали красные флаги из-за остановки Мика Шумахера – гонщик припарковал машину на выходе из Роджи и по радио сказал команде Haas о проблемах с мотором. 

Сессия обошлась без разбитых машин, хотя гонщики регулярно выезжали в гравие и срезали первую «эску». Валттери Боттас потерял около десяти минут в начале тренировки, пока механика Alfa Romeo продолжали работу с его машиной в гараже. 

Эстебан Окон, Alpine A522

Эстебан Окон, Alpine A522

Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Серхио Перес прибивил по сравнению с 14-м временем в первой тренировки и стал шестым, проехав быстрее Льюиса Хэмилтона – тот стал последним, кто проиграл менее секунды. 

В десятку вновь вошли оба пилота Alpine (Эстебан Окон остался впереди, но его преимущество над Фернандо Алонсо сократилось до 0,022 секунды) и Алекс Элбон из Williams.

Лидером по пройденной дистанции стал Юки Цунода, который по этой причине почти не тренировал быстрые попытки и остался 15-м. Его партнер по AlphaTauri провел пятницу не в лучшем физическом состоянии – за день до этого француз заболел, и пока не успел полностью восстановиться. 

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Результаты второй тренировки Гран При Италии

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 24 1'21.664  
2 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 27 1'21.807 0.143
3 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 23 1'21.857 0.193
4 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 29 1'22.338 0.674
5 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 24 1'22.386 0.722
6 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 26 1'22.394 0.730
7 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 25 1'22.503 0.839
8 France Эстебан Окон Alpine Renault 29 1'22.728 1.064
9 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 28 1'22.752 1.088
10 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 24 1'22.835 1.171
11 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 26 1'22.911 1.247
12 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 30 1'22.938 1.274
13 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 26 1'22.993 1.329
14 France Пьер Гасли AlphaTauri Red Bull 25 1'23.135 1.471
15 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 31 1'23.217 1.553
16 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 25 1'23.557 1.893
17 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 26 1'23.731 2.067
18 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 27 1'23.785 2.121
19 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 23 1'23.982 2.318
20 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 9 1'24.586 2.922
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