Сайнс опередил Ферстаппена по итогам пятницы в Монце

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В первой тренировке Ферстаппену не удалось завершить быструю попытку – перед «эской» Аскари ну пути лидера сезона оказался Ландо Норрис, который в тот момент был на самых жестких шинах. Максу пришлось тормозить, и его истинный темп остался под вопросом.

Во второй сессии соперники сразились без помех – и Карлос Сайнс оказался на одинаковых шинах Soft на 0,143 быстрее голландца. При этом по сравнению с первой частью заездов время круга сократилось без малого на секунду – до 1:21.664.

Силу Скудерии подтвердил и Шарль Леклер, уступивший Ферстаппену пять сотых.

Важно отметить, что по ходу часа гонщики также работали на длинных сериях с использованием более жестких сликов Medium. В такой конфигурации расстановка сил оказалась противоположной: темп Red Bull был примерно на 0,35 секунды с круга лучше, чем у Ferrari.

Карлос Сайнс, Ferrari F1-75, Макс Ферстаппен, Red Bull RB18 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Все остальные проиграли намного больше. Четвертое время показал Ландо Норрис из McLaren (+0,674), опередивший сильнейшего представителя Mercedes Джорджа Расселла (+0,722).

Работу команд примерно на середине часа прервали красные флаги из-за остановки Мика Шумахера – гонщик припарковал машину на выходе из Роджи и по радио сказал команде Haas о проблемах с мотором.

Сессия обошлась без разбитых машин, хотя гонщики регулярно выезжали в гравие и срезали первую «эску». Валттери Боттас потерял около десяти минут в начале тренировки, пока механика Alfa Romeo продолжали работу с его машиной в гараже.

Эстебан Окон, Alpine A522 Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Серхио Перес прибивил по сравнению с 14-м временем в первой тренировки и стал шестым, проехав быстрее Льюиса Хэмилтона – тот стал последним, кто проиграл менее секунды.

В десятку вновь вошли оба пилота Alpine (Эстебан Окон остался впереди, но его преимущество над Фернандо Алонсо сократилось до 0,022 секунды) и Алекс Элбон из Williams.

Лидером по пройденной дистанции стал Юки Цунода, который по этой причине почти не тренировал быстрые попытки и остался 15-м. Его партнер по AlphaTauri провел пятницу не в лучшем физическом состоянии – за день до этого француз заболел, и пока не успел полностью восстановиться.

Результаты второй тренировки Гран При Италии