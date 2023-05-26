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Формула 1 / Гран При Монако Отчет о тренировке

Сайнс опередил Алонсо в первой тренировке в Монако, Макс – 6-й

Пилот Ferrari возглавил протокол сессии, остановленной досрочно после аварии Алекса Элбона в первом повороте за несколько минут до клетчатого флага

Александр Кабановский
Автор:
Карлос Сайнс, Ferrari SF-23

Формула 1 вернулась на трассу после трех недель перерыва – уик-энд в Монако стартовал под ярким солнцем и чистым небом. Первая тренировка, в которой пилоты не использовали самые мягкие слики, показала, что расстановка сил в княжестве едва ли будет такой, как на предыдущих этапах. 

Карлос Сайнс показал за рулем Ferrari лучшее время (1:13.372 на Medium), опередив Фернандо Алонсо (+0,338) и Льюиса Хэмилтона (+0,663). Пилот Aston Martin имел возможность проехать еще быстрее, но вынужден был прервать быструю попытку из-за трафика, после чего недовольно ворчал по радио. 

Лидер сезона Макс Ферстаппен остался лишь шестым (+0,872), уступив своему партнеру по Red Bull Серхио Пересу и главному кумиру местных болельщиков Шарлю Леклеру. Голландцу несколько раз по ходу сессии меняли настройки, однако по радио он сказал, что управляемость RB19 на кочковатом асфальте осталась скверной.

Заезды пришлось прервать красными флагами за три с половиной минуты до истечения времени из-за серьезной аварии занимавшего десятое место Алекса Элбона на выходе из первого поворота. На Williams англо-тайского пилота оказалась серьезно разбита задняя часть, и машина замерла на трассе. 

Гонщик сразу сообщил, что в порядке – и отделался лишь ушибом коленей. Судьи объявили, что не станут возобновлять тренировку. 

Джордж Расселл, Mercedes F1 W14

Джордж Расселл, Mercedes F1 W14

Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Из пилотов топ-команд неожиданно низко оказался Джордж Расселл. В отличие от своего партнера по Mercedes Хэмилтона, британец не сумел конвертировать обновления машины W14 в скорость и остался только 15-м, уступив лучшему времени 1,7 секунды. Британец отмечал, что задним шинам очень не хватает сцепления.

В средней группе лучшим стал Ландо Норрис из McLaren – команда проводит этот уик-энд в специальной ливрее, впечатления от которой в реальности оказались неоднозначными: на виде спереди MCL60 выглядит почти черной. 

В десятку быстрейших также вошли Эстебан Окон с Ленсом Строллом, при этом каждая из десяти команд пелотона получила хотя бы одно место в числе 13 лучших, что обещает плотную борьбу по ходу уик-энда.  

Нико Хюлькенберг, Haas VF-23, после удара о барьер

Нико Хюлькенберг, Haas VF-23, после удара о барьер

Фото: Джорджо Пиола

Самым серьезным происшествием сессии до аварии Элбона оставалась ошибка Нико Хюлькенберга в «эске» после тоннеля. Немец задел барьер левым задним колесом и закрутился на трассе, но позже смог своим ходом вернуться на пит-лейн. 

Заезды на пару минут прервали, чтобы очистить асфальт от обломков Haas, после чего пилоты смогли продолжить работу.

Судьи еще будут разбирать эпизод, когда в Williams выпустили на трассу Логана Сарджента, не до конца закрутив ему одну из задних колесных гаек. Пилот медленно вернулся на пит-лейн, избежав неприятностей, однако подобные эпизоды редко обходятся для команд без последствий. 

Результаты первой тренировки Гран При Монако

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 26 1'13.372  
2 Spain Фернандо Алонсо Aston Martin Mercedes 28 1'13.710 0.338
3 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 27 1'14.035 0.663
4 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 27 1'14.038 0.666
5 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 24 1'14.093 0.721
6 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 26 1'14.244 0.872
7 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 25 1'14.467 1.095
8 France Эстебан Окон Alpine Renault 29 1'14.585 1.213
9 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 28 1'14.653 1.281
10 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 32 1'14.666 1.294
11 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 29 1'14.718 1.346
12 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 29 1'14.725 1.353
13 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 29 1'14.820 1.448
14 France Пьер Гасли Alpine Renault 30 1'14.866 1.494
15 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 24 1'15.066 1.694
16 Netherlands Ник де Врис AlphaTauri Red Bull 33 1'15.083 1.711
17 Australia Оскар Пиастри McLaren Mercedes 32 1'15.192 1.820
18 United States Логан Сарджент Williams Mercedes 30 1'15.557 2.185
19 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 25 1'15.684 2.312
20 Germany Нико Хюлькенберг Haas Ferrari 17 1'15.785 2.413
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