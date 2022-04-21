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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи Новости

Сайнс: Очень насмешили слухи о моих проблемах с контрактом

Испанец признался, что соглашение было подписано давно, и Ferrari просто ждала домашнего этапа

Алекс Калинаукас
Автор:
, Редактор
Соавтор:
Люк Смит
, редактор Ф1
Сайнс: Очень насмешили слухи о моих проблемах с контрактом
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21 апреля, за день до старта уик-энда Формулы 1 в Имоле, Карлос Сайнс и Ferrari объявили о продлении соглашения еще на два года, то есть до конца сезона-2024.

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О начавшихся переговорах между сторонами шли разговоры с самого начала зимы, однако где-то неделю-две назад начали активно распространяться слухи о невозможности Сайнса договориться со Скудерией об оптимальной опции, которая устраивала бы всех. Сообщалось, что испанец был согласен только на двулетний контракт, а Ferrari якобы предлагала однолетний вариант с уже последующим возможным продлением не еще один сезон. 

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Во время пресс-конференции перед этапом в Имоле Сайнс рассказал, что читал все эти слухи – и они его насмешили. «Вы можете представить, как сильно я смеялся, когда прочитал все эти написанные вещи, – отметил Сайнс. – Потому что к тому моменту уже все было подписано, и мы просто ждали уик-энда в Имоле, чтобы объявить об этом. Забавные времена, как и всегда в Ф1, со слухами и всяким подобным.

Договориться зимой было довольно-таки легко для обеих сторон, так что мы просто составили идеальный план для анонсирования этого в таком месте, как Имола, перед всеми фанатами Скудерии».

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