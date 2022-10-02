Сайнс объяснил свое отставание от Переса и Леклера
По словам пилота Ferrari, он не чувствовал уверенности в болиде и предпочитал не рисковать
Карлос Сайнс финишировал третьим в Гран При Сингапура, но если его напарник по Скудерии Шарль Леклер почти всю гонку сражался за лидерство с Серхио Пересом, испанец никак не мог приблизиться к этой паре и порой казалось что он в шаге от необходимости оборонять свое третье место.
После финиша Сайнс попытался объяснить как так получилось.
«К сожалению, сегодня я так и не смог почувствовать уверенности в болиде – сказал гонщик Ferrari. – Мне правда хотелось подъехать поближе к паре лидеров, но это потребовало бы от меня повышенного риска, и я понимал, что важнее заработать очки, нежели лишиться и их в погоне за большим.
Поначалу я не мог сработаться с промежуточными шинами, потом было трудно прогреть слики. Поразительно, как долго здесь сохнет трасса. Даже в конце гонки оставались участки, наезжать на которые было очень опасно, так как болид моментально срывался с траектории.
На этом фоне я вполне доволен третьим местом на подиуме и теми очками, которые смогла заработать наша команда».
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