Сайнс объяснил пятничную аварию: Машина удивила меня

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В Мельбурне Карлос Сайнс усадил машину в гравий в дебюте гонки, в Имоле доехал до забора в квалификации, а затем столкнулся с Даниэлем Риккардо на старте гонки. Эта неудачная серия испанца продолжилась с Майами.

По ходу второй тренировки пилот закрутился на торможении перед 14-м поворотом, его Ferrari отлетела в барьер и получила серьезные повреждения – примечательно, что в тот момент Карлос был лидером сессии.

«Я сам больше всех недоволен двумя предыдущими авариями, я первый стремился проанализировать их и сделать выводы, – объяснил Сайнс репортерам. – Помню, в прошлом году у меня уже был похожий сценарий, тогда я тоже дважды попал в аварию, но после этого провел свои лучшие гонки в Ф1. Так что я знаю, как справляться с подобным.

Думаю, мне нужно еще очень многое узнать об этой машине. Не стану лгать, она продолжает удивлять меня.

Остаются моменты, которые пока вне моего контроля. Они могут преподнести сюрприз. Но как только с я этим разберусь, то смогу поехать быстро, как вы уже могли видеть сегодня (в пятницу – прим.ред.)».

Он продолжил: «У нас есть темп, но я, конечно же, расстроен, ведь хотел начать уик-энд совсем не так. Важно было проехать побольше.

К тому же, я врезался в барьер в самом неудачном месте, где не было защиты Tec-pro. Я влетел прямо в бетон, на той скорости авария вышла довольно жесткой.

Так что машина разбита, я добавил всем работы, что не очень здорово.

Из-за жары нагрузка на резину выросла, в предыдущем повороте машину чуть дернуло в сторону. Видимо, я чуть перегрел задние шины, из-за чего утратил контроль.

Уик-энд обещает получиться непростым, многое может произойти. Но у нас есть скорость, машина работает здесь хорошо, так что не все так плохо».

Другой пилот Ferrari, лидер общего зачета Ф1 Шарль Леклер завершил пятницу вторым в 0,106 секунды позади Джорджа Расселла из Mercedes.