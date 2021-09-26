Сайнс объяснил потерю лидерства в Гран При России

Стартовавший вторым в Гран При России Карлос Сайнс сумел в первом повороте воспользоваться тем, что обладатель поула Ландо Норрис отвлекся на борьбу с Льюисом Хэмилтоном и вышел в лидеры гонки.

На первых кругах Сайнс создал отрыв в 2,5 секунды, но потом потерял темп, и на 13-ок круге не смог ничего противопоставить атаке Норриса, после чего отправился на ранний первый и единственный пит-стоп.

Вот как Сайнс после гонки объяснил потерю лидерства.

«Мне удался старт, я старался не пустить вперед Расселла, а в результате получилось опередить и Норриса, – сказал Сайнс. – Но потом мои шины стали гранулироваться, и с этого момента гонка пошла не так, как хотелось бы.

Мне пришлось совершить очень ранний пит-стоп и перейти не жесткие шины, после чего я старался как-то сберечь их до конца дистанции. И когда они уже почти полностью износились еще и дождь пошел. Так что мне просто повезло, что меня в самое правильное время позвали в боксы и сменили резину на промежуточную, только благодаря этому я оказался на третьем месте».