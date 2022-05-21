Сайнс объяснил поражение в квалификации старыми шинами

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В прошлом сезоне Карлос Сайнс дебютировал в команде Ferrari и сходу набрал больше очков, чем его напарник Шарль Леклер. Однако в этом году Сайнсу все чаще приходится оправдываться за то, что он уступает напарнику и в гонках, и в квалификациях.

У себя на родине в Испании Сайнс в квалификации показал лишь третье время, при том, что Леклер выиграл поул. А потому, он после сессии вновь был вынужден искать себе оправдания.

«Пока этот уик-энд складывается трудно, – признал Сайнс. – Тут и жара, и ветер. Но сегодня нам удалось показать хорошие круги, которые дают выгодные стартовые позиции на завтра. Все решит старт, а затем контроль за состоянием шин. Посмотрим, как все сложится, но у нас уже есть хорошие стартовые позиции.

Сегодня мне было трудно показать время лучше, так как в квалификации я выступал на уже использованных мягких шинах. Мы пожертвовали свежим комплектом шин ради первого отрезка завтрашней гонки. Постараюсь выложиться там на полную».