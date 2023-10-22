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Сайнс объяснил отставание от Леклера в Остине кочковатым асфальтом

Испанцу не удается угнаться за напарником на американском этапе – но он знает, почему так получается

Адам Купер
Автор Адам Купер
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Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, Джордж Расселл, Mercedes F1 W14

Год назад Карлос Сайнс стартовал на «Трассе Америк» с поула, но в этот раз ни в одной из двух квалификаций уик-энда пилот Ferrari оказался далеко от лидеров. В пятницу испанец показал четвертый результат, а в субботу и вовсе остался шестым. 

Спринтерская гонка благодаря мягким шинам началась для Карлоса удачно – он опередил гонщиков McLaren и стал четвертым. Но когда ресурс резины быстро подошел к концу, Сайнс вновь откатился назад и в итоге с трудом финишировал шестым

При этом другой пилот Скудерии по ходу всего уик-энда едет быстрее: в спринте он стартовал вторым и финишировал третьим, а главную гонку в воскресенье и вовсе начнет с поула. 

Говоря о том, что не позволяет ему демонстрировать тот же темп, что напарник, Карлос сказал: «Дело, прежде всего, в особенностях трассы. Машину сильно болтает на кочках, и Шарлю удается справляться с этим чуть лучше, чем мне. 

В этот раз у меня не было достаточного времени, чтобы поработать с настройками и сделать поведение машины таким, чтобы оно мне нравилось. Без этого не получилось добиться большего. 

Это постоянная проблема спринтерских уик-эндов. Ты вынужден более или менее держаться тех базовых настроек, которые выбрал изначально. Но количество неровностей в этот раз удивило – кочек даже больше, чем год назад. Я не слишком здорово справляюсь с ними на высокой скорости, что влияет на уверенности. 

Такое чувство, что машину в любой момент может сорвать с траектории. Потому приходится ехать, на шаг не доходя до предела. Это не лучшая история, особенно в квалификации».

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В спринте Сайнс стал единственным пилотом, кто стартовал на самых мягких шинах Soft. 

«Когда ты оказываешься на решетке единственным, у кого стоит Soft, это как-то не особенно ободряет, – признался испанец. – Мы полагали, что кто-то еще примет такое же решение. 

Но мы полагали, что этот выбор заслуживает внимания, иначе просто не стали бы действовать так. Прежде состав Soft работал здесь неплохо. Наш выбор оправдал себя на старте, но по ходу дистанции стало понятно, что все будет сложно. 

На середине гонки Ландо [Норрис] и [Серхио] Перес обогнали меня, а Джордж [Расселл] атаковал изо всех сил. Я почти смирился с тем, что откачусь еще дальше назад.

Мне удалось неплохо поддерживать ресурс шин и защищаться, что позволило приехать шестым. Но правда, в какой-то момент я уже не верил, что справлюсь. В этом сезоне мне вообще приходится защищаться больше, чем атаковать. Ну хоть опыт накоплю».

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