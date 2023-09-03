Сайнс объяснил, что позволит ему переиграть Ферстаппена в Монце
По мнению испанца из Ferrari, «нет ничего невозможного» в задаче обыграть соперника, который выиграл девять последних Гран При подряд
В нынешнем сезоне Red Bull четырежды отдавала соперникам поулы – иногда по чистой скорости, а иногда из-за штрафов. Но это не помешало команде из Милтон-Кинса установить исторический рекорд Ф1 и одержать победы во всех 13 прошедших гонках.
Главным козырем «Быков» остаются темп на длинной дистанции и скорость действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена.
И хотя суббота в Монце завершилась в пользу местных кумиров из Ferrari – Карлос Сайнс проехал круг на 0,013 секунды быстрее голландца – а паддоке мало у кого остаются сомнения, что именно Макс имеет наилучшие шансы подняться в воскресенье на вершину подиума.
Однако сам Сайнс заверил, что нацелен всерьез побороться за победу с главным фаворитом.
«Думаю, это реально, – сказал гонщик Скудерии, который в нынешнем сезоне еще ни разу не был на пьедестале Гран При. – Ничего невозможного нет, особенно когда начинаешь борьбу с поула. Но если я хорошо стартую, то дальше сделаю все возможное, чтобы удержаться впереди Макса.
Да, во всех прошедших гонках они были быстрее, и здесь они тоже быстрее. Потому я понимаю, что будет непросто – они так или иначе попробуют переиграть нас. Но, знаете ли, порой что-то может произойти.
Мы тоже можем провести особенно удачный день и победить.
Я стараюсь не выстраивать заранее конкретный план – просто ехать так, как нужно для победы, а потом адаптироваться к условиям и гоночному темпу каждой машины».
Обладатель поула Карлос Сайнс, Ferrari SF-23
Фото: Эрик Юниус
Он добавил, что Ferrari будет важно грамотно действовать в тактической плоскости, используя возможности обоих пилотов. Шарль Леклер будет стартовать в воскресенье третьим.
«Наша машина была очень хороша весь уик-энд, особенно на одном быстром круге, – сказал Сайнс. – Не стану врать: из того, что я видел, на длинных сериях картина выглядит более сложной. Расстановка сил изменится относительно квалификации.
Когда пройдет пять или шесть кругов, и шины понемногу начнут сдавать, Red Bull сможет проявить себя. Мы весь год видели, насколько они сильны в гонках.
Но я надеюсь на хороший старт, который позволит удержать Макса и Серхио [Переса] позади. Шарль, конечно, тоже постарается осложнить им жизнь.
Мы должны наилучшим образом работать сообща как одна команда и взять максимум от своих шансов. Это хорошая возможность, при этом важно оставаться реалистами – Red Bull быстрее. Но мы обязательно попробуем сделать все возможное и победить».
Последним пилотом Скудерии, одержавшим победу в Монце, стал Шарль Леклер в 2019 году. За пять последних сезонов выиграть Гран При Италии смогли гонщики пяти разных команд: кроме Mercedes, Ferrari и Red Bull это удалось McLaren и AlphaTauri.
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