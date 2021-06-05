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Формула 1 / Гран При Азербайджана Новости

Сайнс объяснил аварию в квалификации: Не мог решить, что делать

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Карлос опять говорит об упущенном поуле

Сайнс объяснил аварию в квалификации: Не мог решить, что делать

Карлос Сайнс стал пятым в квалификации Гран При Монако, попав в аварию незадолго до ее завершения. На инцидент испанца спровоцировал разбившийся прямо перед ним Юки Цунода. Сайнс рассказал, что просто не мог решить, что ему сделать в короткие сроки.

«Я начал свой круг слишком близко к Юки, – сказал Сайнс. – В последних трех поворотах была пробка, как все и ожидали. FIA пыталась этого не допустить, но кто-то впереди затеял игры и мы все застряли.

Но я начал круг слишком близко [к Цуноде], был быстр в двух первых поворотах, а потом увидел, как Юки блокирует колесо и разбивается прямо передо мной. Я сомневался, то ли попытаться войти в поворот и продолжить круг, то ли затормозить пожестче и избежать аварию. Пока решал, что из этого делать, я сам попал в аварию.

Такого не должно происходить. Очередная квалификация и очередная упущенная возможность».

Сайнс признал, что разочарован второй раз подряд не попасть на первый ряд при поулах его напарника Шарля Леклера: «Я разочарован. Это болезненно, ведь два раза подряд я мог бороться за поул, но передо мной каждый раз что-то происходит. И не стану врать, я сильно разочарован».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Азербайджана
Пилоты Карлос Сайнс
Команды Ferrari
Автор Иван Матушкин

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