Сайнс объяснил аварию в квалификации: Не мог решить, что делать
Карлос опять говорит об упущенном поуле
Карлос Сайнс стал пятым в квалификации Гран При Монако, попав в аварию незадолго до ее завершения. На инцидент испанца спровоцировал разбившийся прямо перед ним Юки Цунода. Сайнс рассказал, что просто не мог решить, что ему сделать в короткие сроки.
«Я начал свой круг слишком близко к Юки, – сказал Сайнс. – В последних трех поворотах была пробка, как все и ожидали. FIA пыталась этого не допустить, но кто-то впереди затеял игры и мы все застряли.
Но я начал круг слишком близко [к Цуноде], был быстр в двух первых поворотах, а потом увидел, как Юки блокирует колесо и разбивается прямо передо мной. Я сомневался, то ли попытаться войти в поворот и продолжить круг, то ли затормозить пожестче и избежать аварию. Пока решал, что из этого делать, я сам попал в аварию.
Такого не должно происходить. Очередная квалификация и очередная упущенная возможность».
Сайнс признал, что разочарован второй раз подряд не попасть на первый ряд при поулах его напарника Шарля Леклера: «Я разочарован. Это болезненно, ведь два раза подряд я мог бороться за поул, но передо мной каждый раз что-то происходит. И не стану врать, я сильно разочарован».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Азербайджана
|Пилоты
|Карлос Сайнс
|Команды
|Ferrari
|Автор
|Иван Матушкин