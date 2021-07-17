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Формула 1 / Гран При Великобритании Новости

Сайнс обвинил Расселла в столкновении на старте спринта

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Джордж не согласился

Сайнс обвинил Расселла в столкновении на старте спринта

Карлос Сайнс и Джордж Расселл столкнулись на старте спринта Гран При Великобритании, когда испанец объезжал британца по внешней траектории. Для Сайнса это закончилось разворотом и провалом на последнее место. К финишу пилот Ferrari прорвался до 11-го места, но считает неудачу виной Расселла.

«По-моему, это была очевидная ошибка Джорджа, – сказал Сайнс. – В грязном воздухе трудно двигаться друг за другом, и легко ошибиться. Но мне дорогого стоил этот провал с десятого места на последнее. А потом я прорвался на 11-е и финишировал сразу позади [Расселла]. Обидно, ведь это не моя ошибка. Я должен был финишировать седьмым-восьмым и получить хорошую позицию на завтра».

Расселл, который спринт завершил девятым, своей вины в инциденте не увидел

«Карлос подъезжал издалека и подрезал меня. Я его видел, но сделать ничего не мог. Я пытался отрулить, тормозил, но заблокировал колеса, когда он закрывал калитку. Думаю, он просто ехал по внешней траектории и потому меня не видел».

 

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