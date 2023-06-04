Сайнс обвинил барселонскую трассу в слабом выступлении Ferrari

Карлос Сайнс стартовал в Гран При Испании с лучшей в сезоне второй позиции, и хотя смог удержать ее на первых метрах, в дальнейшем темп Ferrari не оставил испанцу шансов порадовать своих болельщиков.

На первом пит-стопе гонщик сменил слики Soft на Hard и оказался не в силах противопоставить Льюису Хэмилтону на Medium. Позже его смогли опередить и Джордж Расселл и Серхио Пересом, стартовавшие с шестого ряда решетки.

«Честно говоря, я всю гонку занимался только тем, что следил за шинами, – признался Сайнс. – Так как знал, что у нас нагрузка на них очень высока, и на трассе с быстрыми темпами износа у меня просто нет возможности атаковать.

Мы заранее знали, что это слабое место нашей машины. Так как дистанцию нужно было проехать с двумя пит-стопами, приходилось тщательно все контролировать, чтобы добраться до нужного круга. Впрочем, даже это нам удавалось не всегда.

На таких трассах с быстрыми поворотами слабости нашей машины проявляются особенно отчетливо. Она очень быстро изнашивает резину.

В квалификации нам удалось показать хороший результат, но в гонке мы ехали чуть медленнее своего реального темпа. Да, такие трассы нам не подходят».

Он добавил, что не стал бы связывать невыразительное выступление с теми обновлениями, что Скудерия подготовила к испанскому Гран При.

«Сложно говорить об их эффективности, – отметил Карлос. – Я не сомневаюсь, что на базе проделали потрясающую работу, чтобы подготовить их. Просто мы установили их на самой сложной для нас трассе календаря. Так что мы пока не увидели реальные возможности этих деталей.

Просто из-за раскачки и слабости в быстрых поворотах здесь мы не можем быть сильны. Рано делать выводы. Будем продолжать работу и становиться сильнее».

Еще менее успешным оказалось воскресенье для другого гонщика Скудерии Шарля Леклера – тот стартовал с пит-лейна и смог пробиться только до 11-го места.