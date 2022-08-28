Сайнс обрадовался третьему месту: боялся, что Рассел догонит
По словам пилота Ferrari, по неясным причинам резина на красных болидах изнашивалась очень быстро
После того, как Макс Ферстаппен получил новую силовую установку и отправился в конец стартовой решетки, Карлос Сайнс получил шанс стартовать первым. Он уверенно выиграл старт, но далее темпа ему стало не хватать, так что к финишу он приехал только третьим, с большим отрывом от двух Red Bull и в двух секундах впереди Джорджа Расселла.
После гонки Сайнс признал, что это максимально возможный результат, и что у него даже не было уверенности в том, что удастся сдержать Расселла.
«К сожалению, у нас сегодня просто не было скорости, – сказал Сайнс. – Нам предстоит разобраться с тем, почему это произошло, но наши настройки просто не работали.
Мне удался старт и рестарт, но дальше, по ходу гонки, я просто не обладал той скоростью, которая позволила бы сразиться с Red Bull.
Признаюсь честно, у меня не было даже уверенности в том, что я смогу сдержать Джорджа Расселла. Резина работала только два круга, а затем начинала деградировать, так что я был вынужден ее беречь и снижать скорость. В таких условиях место на подиуме – это уже не плохо.
В ближайшие недели нас ждут еще два Гран При. В Монце, полагаю, преимущество вновь будет у Red Bull, а вот в Зандфорте есть шанс их опередить».
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